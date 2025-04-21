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ИноСМИ

Радикальные изменения в военном параде. Утечка "страшного" видео из России! (Bild, Германия)

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Танк Т-90М с комплексом радиоэлектронной защиты от FPV-дронов Тритон
Танк Т-90М с комплексом радиоэлектронной защиты от FPV-дронов Тритон.
Источник изображения: © РИА Новости Кирилл Зыков

Bild: Россия подготовила идеальные боевые подразделения для войны с НАТО

Видео с фрагментами предполагаемой репетиции парада в честь Дня Победы напугало немецких военных экспертов, пишет Bild. Были показаны идеальные боевые подразделения, готовые в любой момент атаковать страны НАТО, нагнетает страха автор статьи.

Юлиан Рёпке (Julian Röpcke)

Видео из российского города Екатеринбурга подтвердило худшие опасения по поводу российской армии.

Российские военные провели традиционную генеральную репетицию в Екатеринбурге за месяц до большого парада в честь Дня Победы на Красной площади в Москве 9 мая. Об этом свидетельствует попавшее в сеть — возможно, намеренно — видео, которое, по данным Bild, было записано 9 апреля, но распространилось в западных социальных сетях только 14 апреля.

То, что поначалу выглядит как обычная подготовка к ежегодному параду в честь Дня Победы над нацистской Германией, при ближайшем рассмотрении выглядит радикальным изменением в российской пропаганде.

— В отличие от предыдущих лет, не выкатили никаких супертанков типа "Арматы" или БМПТ "Терминатор".

— Не было и пафосных ядерных ракет, которые могут показаться устрашающими, но крайне маловероятно, что будут использованы на практике.

— И даже танки времен Второй мировой войны, которые регулярно демонстрируются в иных случаях и которые должны символизировать славу минувших дней и победу над нацистской Германией, не были представлены.

Путин показывает то, что уже используется на поле боя

Вместо этого Кремль представил идеальные боевые подразделения, которые в любой момент могут пересечь границу Украины или восточных стран НАТО, — эффективные, практичные и смертоносные.

В его состав входили шесть боевых танков, оптимизированных для защиты от беспилотников: с клетками, сетками и резиновыми валиками.

Кроме того, на видео представлены классические реактивные системы залпового огня БМ-21 и БМ-30, которые подчеркивали успешную российскую философию ведения боевых действий по принципу "количество, а не качество" (западным странам пока не удалось продемонстрировать в зоне конфликта ни того, ни другого, — прим. ИноСМИ). Были и бронетранспортеры, также оснащенные мощными генераторами помех для защиты от дронов-камикадзе.

Что такого "страшного" в этом видео

Эксперт по безопасности Нико Ланге сообщил Bild: "Путин хочет показать на параде боеспособные подразделения с большим опытом, которые могут прямо с парада отправиться на фронт на Украине или в странах Прибалтики".

Говоря о параде в Москве 9 мая, Ланге потрясенно заявил: "Если Путин действительно покажет боеспособные боевые части, это будет страшно".

Дело в том, что эти военные машины — не показушная пропаганда. Это демонстрация мощи российской военной экономики! И, следовательно, четкий сигнал Европе о том, насколько сильной является российская оборонная промышленность.

Самая необычная техника пришлась на завершающую часть парада. Мостоукладчики, автоцистерны, машины скорой помощи, роботы – минные тральщики и системы радиоэлектронной борьбы. Словом, все, что обеспечивает успешную логистику для атаки на соседнюю страну.

Это подтверждает худшие опасения: Россия научилась на своих прошлых ошибках. Вместо хвастовства теперь мы видим прагматичную точность. И это именно то, что позволяет армии Путина с каждым днем все дальше продвигаться вглубь Украины.

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Оригинал публикации
Материалы ИноСМИ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию редакции ВПК.name
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Страны
Германия
Россия
Украина
Продукция
БМПТ Рамка-99
Град РСЗО
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
БПЛА
Ядерный щит
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