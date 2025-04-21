Войти
Техкульт

От «Алабуги» к лунам Юпитера: Россия создает космический хаб для покорения дальнего космоса

317
0
+1

Алабуга

В ОЭЗ «Алабуга» представили стратегический план на 25 лет, предполагающий включение спутников Юпитера (Ио, Европа, Каллисто и Ганимед) в состав особой экономической зоны. Документ был подписан главой республики Рустамом Миннихановым и главой ВТБ Андреем Костиным.

«Мы просим обеспечить стратегические направления на следующие 25 лет. Человечество станет многопланетным, биотехнологии подарят людям возможность жить не менее 700 лет, а ОЭЗ «Алабуга» займет место первой экономической зоны в Солнечной системе», – отметил генеральный директор зоны Тимур Шагивалеев.

Ожидается, что космический проект привлечет 491 трлн рублей инвестиций и обеспечит 625 трлн рублей налоговых поступлений. Реализация стратегии также предполагает создание 40 миллионов рабочих мест. Особая экономическая зона «Алабуга» — крупнейшая промышленная площадка России, на территории которой сегодня работают порядка 40 заводов-резидентов. Среди них «Соллерс Алабуга», который выпускает коммерческие автомобили Sollers Atlant, а также «Аурус» – производство премиальных автомобилей. Еще один крупный завод — «Роквул-Волга», производитель теплоизоляционных материалов. Успехи зоны отмечают российские и зарубежные лидеры: например, президент Владимир Путин высоко оценил развитие ОЭЗ, а генеральный консул Китайской Народной Республики в Казани Сян Бо назвал «Алабугу» лучшим подобным проектом в Европе.

Алабуга

Узнать больше о работе в «Алабуге» и прислать свое резюме можно на сайте. Работая в ОЭЗ «Алабуга», можно не только участвовать в проектах мирового масштаба, но и получать высокую зарплату. Диапазон окладов, в зависимости от квалификации, составляет от 36 до 110 тысяч рублей для младших специалистов, от 123 до 241 тысячи для специалистов, от 293 до 424 тысяч для ведущих специалистов и от 358 до 619 тысяч рублей для главных специалистов. Помимо этого, сотрудникам выплачиваются премии и бонусы. В ОЭЗ «Алабуга» у талантливых сотрудников есть все шансы для быстрого карьерного роста. Многие нынешние руководители начинали свою карьеру с рядовых позиций. Резиденты «Алабуги» регулярно проводят обучающие программы и конкурсы, по результатам которых лучшие работники получают повышение. Помимо этого, гарантировано официальное трудоустройство, имеется полный соцпакет, современный и комфортабельный офис, а также работа в молодом и энергичном коллективе, средний возраст которого – 24 года. Иногородним сотрудникам ОЭЗ «Алабуга» предоставляет полностью оборудованные корпоративные квартиры рядом с местом работы. Квартиры готовы к заселению и укомплектованы новой мебелью, бытовой техникой и постельными принадлежностями. Жилой комплекс расположен на охраняемой территории с системой доступа FaceID, тренажерными залами, спортивными площадками и внутренним парком. Кроме того, вблизи от Елабуги находится автоград – Набережные Челны. Стоимость аренды корпоративного жилья для сотрудников субсидируют компании-резиденты. Кроме космических специальностей, в ОЭЗ востребованы и земные. Сейчас «Алабуге» особенно нужны:

  • инженеры, проектные менеджеры, строители и энергетики;
  • специалисты по автоматизации, системному анализу и IT;
  • юристы, финансисты, бухгалтеры и экономисты;
  • HR, маркетологи, специалисты по безопасности;
  • разработчики обучающих игр.

Полный список вакансий смотрите на сайте. Хочешь стать командиром космического поселения на лунах Юпитера? Мечтаешь об атомных двигателях, генетическом инжиниринге, клонировании, микропроцессорах и интерфейсах «мозг — машина»? Ты не один!

Присоединяйся к Алабуге!

Максим Ситников

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Россия
Персоны
Костин Андрей
Путин Владимир
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 07:48
  • 22
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 07:42
  • 8497
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА
  • 19.04 01:05
  • 0
Ответ на "На Западе назвали украинские F-16 устаревшими"
  • 18.04 13:35
  • 2
Украинский БМПТ "Страж" на базе Т-64БВ оказался мертворожденным проектом
  • 18.04 04:20
  • 4
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"