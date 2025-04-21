Узбекистан обратился к США для запуска собственного спутника

Узбекистан обратился к компании SpaceX для запуска собственного спутника

Узбекистан обратился к американской компании SpaceX для запуска собственного спутника. Об этом сообщает агентство космических исследований и технологий при Министерстве цифровых технологий страны.

В организации рассказали о визите узбекистанской делегации в США и достижении важных договоренностей с американской стороной. «Одной из важнейших встреч поездки в США стал визит в офис компании SpaceX в Лос-Анджелесе, которая является ведущим среди лидеров космического рынка сегодня», — говорится в сообщении.

Соответствующий научно-технологический космический аппарат молодые узбекистанские специалисты планируют собрать в ходе своего обучения Технологическом институте Кюсю (Япония).

Ранее обозреватель журнала Aviation Week Гаррет Рейм сообщил, что компании ispace и Redwire могут создать для США военный посадочный лунный модуль.

В феврале издание SpaceNews сообщило, что Министерство обороны США изучает возможность использования корабля Starship компании SpaceX для поддержки дозаправки космических аппаратов, находящиеся на пути к Луне.