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Военное обозрение

Йеменские хуситы сбили очередной американский БПЛА MQ-9 Reaper

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Источник изображения: topwar.ru

Йеменские повстанцы-хуситы сбили очередной, 20-й по счету, американский ударно-разведывательный беспилотник MQ-9 Reaper. Американский аппарат был поражен в воздушном пространстве Йемена средствами ПВО, после чего упал на подконтрольной повстанцам территории.

Таким образом, несмотря на регулярные бомбардировки ВВС США, хуситы не только продолжают наносить ракетные удары по Израилю и атаковать суда в акватории Красного моря, но и успешно сбивают американские беспилотники. При этом, вероятнее всего, слухи о подготовке американским командованием наземной операции в регионе проистекают из того, что в Вашингтоне четко осознают, что затраты на проведение военной операции против йеменских повстанцев продолжают увеличиваться, не принося при этом какие-либо видимые результаты.

Ранее сообщалось, что, по информации британского издания Financial Times, хуситы используют разведданные, получаемые при помощи коммерческих китайских спутников. В частности, как утверждает издание, китайская спутниковая компания Chang Guang Satellite Technology Co., Ltd. (CGSTL) предоставляет повстанцам спутниковые снимки военных и коммерческих судов в Красном море.

Британская газета утверждает, что американские должностные лица неоднократно связывались со своими коллегами в Пекине, чтобы проинформировать их о действиях CGSTL, однако, не получив от Пекина какого-либо ответа, небезосновательно пришли к выводу, что китайское правительство, вероятнее всего, оказывает «молчаливую поддержку» обмену CGSTL информацией с хуситами.

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