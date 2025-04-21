Иранские военные показали комплексы С-300 на параде в честь Дня армии республики

Автомобиль с ракетами ЗРК С-300 на параде в Тегеране.

ЦАМТО, 18 апреля. Иранские вооруженные силы 18 апреля в честь Дня армии исламской республики провели парад, в ходе которого была представлена различная техника, в том числе российские зенитные ракетные системы С-300.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщило иранское государственное агентство SNN.

"В Иране прошла церемония военного парада в честь Дня армии исламской республики", – говорится в сообщении.

В ходе парада была представлена современная иранская техника. Среди них, в первую очередь, следует отметить российские ЗРС С-300 в иранском темно-зеленом камуфляже. Были представлены также ракеты средней и малой дальности, как Fath-360, зенитные управляемые ракеты Sayyad-3, системы противовоздушной обороны Majid, самонаводящиеся торпедные системы типа Valfajr.