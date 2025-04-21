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В США сравнили немецкие «Леопарды» с «Тиграми» времен Второй мировой войны

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Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters
Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters.

TNI: Немецкий танк Leopard 2A6 повторил судьбу дорогого танка «Тигр» времен ВМВ

Переданные Украине немецкие танки Leopard 2A6 («Леопард») повторяют судьбу танков Tiger («Тигр») времен Второй мировой войны (ВМВ), которые были дорогими и ненадежными. Машины разных поколений сравнил обозреватель американского издания The National Interest (TNI) Кристиан Орр.

Он обратил внимание на отчет, рассказывающий о проблемах немецкой бронетехники, которую использует Киев. В нем указано, что современные Leopard 2A6 требуют больших затрат на обслуживание, а Leopard 1A5 из-за слабой брони чаще используют в качестве артиллерии.

«Чрезмерная дороговизна и сложность в обслуживании Leopard 2A6 тесно связаны с недостатками передового Tiger. Другими словами, это худшее из двух миров. О, ирония судьбы», — пишет автор.

Он также отметил, что слабая защита используемых Киевом Leopard 1A5 контрастирует с «Тигром», который отличался толстой броней.

В феврале концерн «Уралвагонзавод» сообщил об изучении немецкого Leopard. Представитель компании рассказал, что российские танки превосходят «Леопард» по защищенности. В частности, за счет меньшей площади ослабленных зон.

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Страны
Германия
США
Украина
Продукция
Leopard-1
Leopard-2
Компании
Уралвагонзавод
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