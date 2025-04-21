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ТАСС

"Новый космос" направит 250 млн рублей в радиолокационное зондирование Земли

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Снимки ЕТРИС ДЗЗ
Снимки единой территориально-распределенной информационно системы дистанционного зондирования Земли (ЕТРИС ДЗЗ).
Источник изображения: http://www.spacecorp.ru/

По словам председателя совета директоров корпораций Дмитрия Мацука, вложения подтверждают уверенность в перспективах радиолокационного зондирования для мониторинга ледовой обстановки, нефте- и газопроводов, климата, ЧС и геологоразведки

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Частная аэрокосмическая корпорация "Новый космос" инвестирует 250 млн рублей в проект по радиолокационному дистанционному зондированию Земли "Окулус". Об этом сообщил ТАСС председатель совета директоров корпорации Дмитрий Мацук.

"Российская аэрокосмическая компания АО "АК "Новый космос" объявила 18 апреля о первых инвестициях в размере 250 млн рублей в проект по радиолокационному дистанционному зондированию Земли "Окулус", - сказал Мацук.

По словам собеседника агентства, эти инвестиции подтверждают уверенность в перспективах радиолокационного зондирования для мониторинга ледовой обстановки, нефте- и газопроводов, климата, ЧС и геологоразведки.

"Мы провели структурирование инвестиции в 100 млн [рублей], и сейчас запланировали следующий шаг в 150 млн рублей. Мы уверены в перспективах рынка и намерены активно развивать технологии, которые укрепят позиции России в области космоса и коммерческого использования данных дистанционного зондирования земли. В будущем компания рассчитывает привлечь инвестиций на сумму 12 млрд рублей для построения целевой группировки из трех космических аппаратов", - сказал Мацук.

Он отметил, что "Новый космос" в настоящее время работает над проектом дрона "Аргос РСА", который обладает технологией радиолокационного зондирования. В 2025 году планируется выйти на предсерийный образец. "Развитие частной космонавтики, внедрение инновационных технологий и усиление кооперации с государственными программами для достижения целей технологического лидерства - ключевые направления для нашей команды. И в этой связи, создание радиолокационной космической группировки - внесет, на наш взгляд, значимый вклад в общую национальную задачу", - дополнил генеральный директор компании "Новый космос" Антон Алексеев.

Ранее в корпорации сообщали, что ассоциация полярников и "Новый космос" договорились о проведении испытаний высокотехнологичных мобильных радаров для мониторинга арктических территорий Северного морского пути. 

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Россия
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