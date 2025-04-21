Эксперт Смирнова назвала фронтовые газеты на СВО мощным информационным оружием

По словам директора центральной военно-морской библиотеки Минобороны, газета - это единственный способ узнать военнослужащим официальную информацию на государственном уровне

СВЕТЛОГОРСК, 18 апреля. /ТАСС/. Военная печать и фронтовые газеты в зоне специальной военной операции (СВО) являются самым грозным информационным оружием борьбы с врагом. Об этом заявила директор Центральной военно-морской библиотеки Министерства обороны Российской Федерации Елена Смирнова в рамках Балтийского культурного форума, который проходит под лозунгом "Культура Победы".

"Военная печать всегда была и остается грозным информационным оружием в борьбе с врагом. <...> Взять даже такой момент, как газета на фронте. Одно время шли активные дискуссии на тему, нужны ли они вообще на передовой. Скажу вам так - нужны обязательно. Например, взять "Красную звезду". Это единственная сейчас на фронте газета, которая несет военнослужащим официальную информацию на государственном уровне. К тому же, интернетом на передовой пользоваться запрещено, а газету можно доставить до любого блиндажа. Эту газету, как и в годы Великой Отечественной войны, хранят и передают друг другу. Девиз военных газет "Прочти и передай товарищу" мы видим в действии спустя 80 лет", - сообщила Смирнова.

Она также отметила, что Центральная военно-морская библиотека обладает уникальным собранием военно-морских газет. "Могу предположить, что подобного собрания нет ни в одной библиотеке России. Военные газеты пользуются самым большим спросом у наших пользователей. Часто к нам поступают запросы с указанием ФИО военнослужащего, и благодаря нашему поиску в газетах мы неоднократно находили информацию об участниках Великой Отечественной войны, и их потомки узнавали о подвигах своих дедов", - добавила она.

По словам Смирновой, сегодня, как и 80 лет назад, одной из важных задач библиотеки является сбор печатных материалов о военных событиях. Благодаря главному штабу военно-морского флота в Центральную военно-морскую библиотеку начали поступать электронные версии периодических изданий, освещающих специальную военную операцию. "Электронная библиотека военной периодики на сегодняшний день содержит девять наименований газет", - пояснила она. В том числе это и фронтовые газеты, созданные полевыми редакциями, непосредственно воинскими формированиями, участвующими в СВО.

"Газеты издаются под эгидой различных родов войск, что отражено на эмблемах этих войск, расположенных на первых полосах. Они приобретают особую актуальность в зоне боевых действий, где зачастую нельзя пользоваться гаджетами из-за опасности пеленгования местоположения войск. Многие газеты появились на платформе телеграм-каналов. Вспомним стенгазеты времен Великой Отечественной. Поэтому часто корреспондентами являются сами военнослужащие, участники специальной военной операции, большинство из которых в мирной жизни никогда не занимались журналистикой", - добавила Смирнова.

О форуме

Балтийский культурный форум проходит в Калининградской области в седьмой раз, 17-19 апреля. Это дискуссионная площадка, где совместно с профессионалами, экспертами и властью деятели искусств обсуждают вопросы по направлению "Культура". На форуме выступят более 100 спикеров.