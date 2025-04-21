Британская GDLS UK претендует на поставку шасси для новой польской тяжелой БМП

ЦАМТО, 18 апреля. МНО Польши рассмотрит бронемашину Ajax британской компании General Dynamics Land Systems UK (GDLS UK) в качестве кандидата по проекту закупки тяжелых боевых машин пехоты (CBWP) для ВС РП.

Об этом в интервью ресурсу Defence24.pl заявил государственный секретарь Министерства национальной обороны Польши Павел Бейда.

По его словам, закупка тяжелой БМП является одним из приоритетов МНО Польши. Новые машины необходимы для поддержки недавно приобретенных танков M1 "Абрамс".

"Приобретение CBWP является одной из задач, вытекающих из потребностей ВС Польши. Бронетанковые и механизированные подразделения нуждаются в оборудовании с максимально возможным уровнем технического совершенства для противодействия угрозам современного и будущего поля боя, что требует приобретения новых образцов ВиВТ в кратчайшие сроки", – заявил П.Бейда.

В настоящее время ведутся переговоры с государственным оборонно-промышленным объединением Polsk№ Grup№ Zbrojeniow№ SA (PGZ), которая проведет анализ требований к БМП и разработает оптимальное решение, которое позволит обеспечить ВС РП новыми машинами в кратчайшие сроки. Не исключается возможность выбора иностранного стратегического партнера, с которым будут заключены соответствующие соглашения и контракты для реализации проекта.

Напомним, что изначально МНО Польши в 2022 году было предложено закупить БМП AS21 Redback разработки южнокорейской группы Hahwha вместе с ОБТ K2 "Блэк Пантер".

Тем не менее, по неназванным причинам от данного предложения Польша отказалась, и 14 августа 2023 года министр обороны страны Мариуш Блащак утвердил рамочный контракт с PGZ на разработку и поставку ВС РП около 700 тяжелых БМП нового типа, которые планировалось разработать на шасси южнокорейской САУ К9, производящейся для 155-мм/52 САУ "Краб" польским заводом Huta Stalowa Wola (HSW) по лицензии Hanwha Group. Шасси будет оснащено новым польским дистанционно управляемым боевым модулем (ДУМВ) ZSSW-30 совместного производства HSW и компании WB Electonics, которым уже оснащены гусеничные БМП Borsuk и колесные Rosomak.

Как сейчас стало известно, при закупке шасси для CBWP за рубежом рассматривались южнокорейская Redback, немецкая БМП Lynx, турецкая Tulpar, американская AMPV и испанская ASCOD. В случае, если будет одобрен вариант с другим иностранным шасси, в список претендентов добавится и британская Ajax.