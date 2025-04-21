ABC: Испания станет крупнейшим производителем артиллерийских снарядов в Европе

ЦАМТО, 18 апреля. Компания Rheinmetall Expal Munitions увеличит производство снарядов на своем заводе под Мадридом до 450 тыс. ед. в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщила газета ABC.

"Армин Паппергер, генеральный директор компании Rheinmetall, распорядился увеличить производство на этом заводе до 450 тыс. снарядов в год, что сделает Испанию крупнейшим производителем артиллерийских боеприпасов в Европе", – пишет издание.

По его информации, в начале года предприятие получило заказ на производство снарядов калибра 155-мм на сумму 21 млн. евро, после чего было принято решение об инвестициях в расширение мощностей для удовлетворения возросшего спроса.

Испанская Rheinmetall Expal Munitions занимается выпуском минометных гранат, снарядов среднего калибра, взрывателей и систем реактивного залпового огня. Концерн Rheinmetall также строит аналогичный завод в немецком Унтерлюсе, где планирует производить до 350 тыс. снарядов в год.

Суммарные инвестиции в новые мощности составят около 600 млн. евро. Как уточнил А.Паппергер, часть компонентов, необходимых для производства, компания может изготавливать в США, где у нее десять производственных площадок, пишет газета. Это также позволит компенсировать ограничения, связанные с перегрузкой европейских поставщиков сырья и комплектующих.

По оценке правительства Испании, рост оборонного заказа в стране активизировал деятельность более 550 предприятий и создал около 121 тыс. рабочих мест.

Компания Rheinmetall является одним из крупнейших мировых производителей артиллерийских боеприпасов. В Евросоюзе выступают за снижение зависимости от поставок из США, однако полностью отказаться от американских мощностей пока невозможно, отмечает агентство.