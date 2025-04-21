Путин подписал указ об изменениях в форме военнослужащих

В частности, теперь погоны с полем установленных цветов распространяются на курсантов, кроме тех, кто учится в образовательных организациях ФСБ, готовящих военнослужащих для подразделений береговой охраны

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, уточняющий правила ношения военной формы. Документ опубликован.

Так, например, уточняется комплект полевого обмундирования для военнослужащих Службы внешней разведки, органов Федеральной службы безопасности и Главного управления специальных программ президента РФ. Он включает в себя утепленные и демисезонные шапки, кепи, брюки и костюмы, а также другие элементы одежды.

Теперь погоны с полем установленных цветов, с кантами или без них, распространяются на курсантов, кроме тех, кто учится в образовательных организациях ФСБ, готовящих военнослужащих для подразделений береговой охраны. Вид таких погон также не будет распространяться на подразделения береговой охраны пограничных органов ФСБ.

Документ уточняет несколько норм ношения элементов формы для офицеров СВР, ФСБ, ФСО и Главного управления специальных программ президента РФ.

Ранее зимняя повседневная куртка установленного цвета с погонами была предусмотрена только для военнослужащих ВС РФ, Росгвардии и ФСО. Теперь такой вариант обмундирования распространяется и на военнослужащих СВР, ФСБ и Главного управления специальных программ президента. Также, к примеру, зимняя полевая и летняя полевая фуражки не будут предусмотрены для служащих перечисленных ведомств.

Добавляется и повседневная куртка с длинным рукавом и погонами - она предусматривается только для военнослужащих СВР, ФСБ и Главного управления спецпрограмм президента РФ.