Будет сбивать МБР «по подписке»: Маск предлагает Трампу создать частную систему ПРО

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Илон Маск – глава компании SpaceX, которая лидирует в тендерной гонке на создание передовой системы ПРО «Золотой купол» (Golden Dome) по поручению президента Дональда Трампа, предложил сделать её частной. Как пишет Reuters, по мнению миллиардера, это позволит обойти бюрократические проволочки и ускорить поставки для Пентагона.

В материале говорится, что вместе с компанией самого богатого человека на Земле над проектом трудятся производитель программного обеспечения Palantir и производитель беспилотников Anduril, которые также принадлежат предпринимателям, поддерживающим Трампа.

Касательно самой идеи «революционной ПРО», в проекте, представленном Белому дому, говорится, что система Golden Dome будет включать в себя от 400 до 1000 спутников-разведчиков для обнаружения пусков ракет и отслеживания их полёта, а также около 200 ударных аппаратов, находящихся на орбите и оснащенных ракетным или лазерным вооружением. Таким образом, МБР, потенциально угрожающая США, будет сбиваться прямо в космосе.

Между тем, «изюминкой» проекта, по задумке Маска, должна стать так называемая «платная подписка». Суть идеи заключается в том, что правительство США не будет владеть перспективной технологией, а будет оплачивать доступ к ней, когда потребуется.

Как пишет Reuters, в Пентагоне далеко не всем пришлась по душе идея руководителя Департамента эффективности правительства. Хозяин Белого дома «коммерческое предложение» главы SpaceX пока не комментировал.