Власти Филиппин оценивают закупку дополнительных самолетов FA-50 и новых истребителей

Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015.

ЦАМТО, 18 апреля. Командующий Вооруженными силами Филиппин генерал Ромео Браунер-младший 14 апреля сообщил, что приобретение дополнительных 12 легких истребителей FA-50 продвигается в соответствии с планом.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на командующего, на текущий момент самолеты не закуплены, но их приобретение является наиболее вероятным, поскольку уже находится в стадии проработки.

Ранее командование ВВС Филиппин заявило, что представило Министерству национальной обороны страны предложение о приобретении 12 дополнительных легких боевых самолетов FA-50 южнокорейского производства в рамках 3-го этапа программы модернизации вооруженных сил. Они должны пополнить парк из 11 имеющихся FA-50PH.

Отвечая на вопрос, определило ли правительство, какой самолет будет закуплен в рамках проекта поставки многоцелевых истребителей (MRF), командующий сообщил, что процедура оценки пока не завершена. В настоящее время продолжается изучение предложений претендентов с точки зрения наилучших стоимостных показателями и тактико-технических характеристик. В число основных кандидатов по-прежнему входят американские самолеты F-16 "Вайпер" и шведские JAS-39 "Грипен".

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2014 года Министерство национальной обороны Филиппин в рамках межправительственного соглашения заключило с южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI) контракт на поставку 12 легких учебно-боевых самолетов FA-50PH. Стоимость соглашения составила 18,9 млрд. песо (420 млн. долл.). Самолеты были поставлены в период с 2015 по 2017 гг.

Основными задачами самолетов являются усовершенствованная летная подготовка пилотов, патрулирование воздушного пространства страны, поддержка операций вооруженных сил. "Боевое крещение" истребителей FA-50PH ВВС Филиппин состоялось во время пятимесячной осады Марави, которая проходила с мая по октябрь 2017 года.

Один из FA-50PH 4 марта 2025 года потерпел крушение, что привело к гибели двух пилотов. До выяснения причин катастрофы полеты оставшихся самолетов были прекращены.