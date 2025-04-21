Войти
ЦАМТО

Власти Филиппин оценивают закупку дополнительных самолетов FA-50 и новых истребителей

296
0
0
УБС KAI FA-50РН
Первый легкий истребитель/учебно-боевой самолет KAI FA-50РН (бортовой номер "001"), построенный для ВВС Филиппин, перед первым полетом. Сачхон (Южная Корея), 19.06.2015.
Источник изображения: KAI

ЦАМТО, 18 апреля. Командующий Вооруженными силами Филиппин генерал Ромео Браунер-младший 14 апреля сообщил, что приобретение дополнительных 12 легких истребителей FA-50 продвигается в соответствии с планом.

Как сообщает агентство PNA со ссылкой на командующего, на текущий момент самолеты не закуплены, но их приобретение является наиболее вероятным, поскольку уже находится в стадии проработки.

Ранее командование ВВС Филиппин заявило, что представило Министерству национальной обороны страны предложение о приобретении 12 дополнительных легких боевых самолетов FA-50 южнокорейского производства в рамках 3-го этапа программы модернизации вооруженных сил. Они должны пополнить парк из 11 имеющихся FA-50PH.

Отвечая на вопрос, определило ли правительство, какой самолет будет закуплен в рамках проекта поставки многоцелевых истребителей (MRF), командующий сообщил, что процедура оценки пока не завершена. В настоящее время продолжается изучение предложений претендентов с точки зрения наилучших стоимостных показателями и тактико-технических характеристик. В число основных кандидатов по-прежнему входят американские самолеты F-16 "Вайпер" и шведские JAS-39 "Грипен".

Как сообщал ЦАМТО, в марте 2014 года Министерство национальной обороны Филиппин в рамках межправительственного соглашения заключило с южнокорейской Korea Aerospace Industries (KAI) контракт на поставку 12 легких учебно-боевых самолетов FA-50PH. Стоимость соглашения составила 18,9 млрд. песо (420 млн. долл.). Самолеты были поставлены в период с 2015 по 2017 гг.

Основными задачами самолетов являются усовершенствованная летная подготовка пилотов, патрулирование воздушного пространства страны, поддержка операций вооруженных сил. "Боевое крещение" истребителей FA-50PH ВВС Филиппин состоялось во время пятимесячной осады Марави, которая проходила с мая по октябрь 2017 года.

Один из FA-50PH 4 марта 2025 года потерпел крушение, что привело к гибели двух пилотов. До выяснения причин катастрофы полеты оставшихся самолетов были прекращены.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Филиппины
Южная Корея
Продукция
F-16
FA-50
Gripen NG
Компании
KAI
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 07:48
  • 22
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 07:42
  • 8497
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА
  • 19.04 01:05
  • 0
Ответ на "На Западе назвали украинские F-16 устаревшими"
  • 18.04 13:35
  • 2
Украинский БМПТ "Страж" на базе Т-64БВ оказался мертворожденным проектом
  • 18.04 04:20
  • 4
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"