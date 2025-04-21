Войти
ЦАМТО

Правительство Германии объявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи

301
0
0
Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 апреля. Правительство Германии 17 апреля опубликовало обновленный перечень вооружений и продукции военного назначения, предоставленных Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

В пакет военной помощи вошли:

- 3 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (на данный момент передано девять из 16 законтрактованных в рамках трехстороннего сотрудничества Германии, Дании и Норвегии);

- 66 бронеавтомобилей класса MRAP FFG;

- 4 установки Kinetic Defence Vehicle (система для борьбы с БЛА);

- 4 машины разминирования WiSENT 1;

- 3 транспортных средства для госпогранслужбы Украины;

- 10 БАК SONOBOT 5;

- 70 разведывательных БЛА VECTOR;

- 150 ударных БЛА HF-1;

- ракеты для ЗРК IRIS-T SLM и SLS;

- 917 гранатометов RGW-90;

- 3769 винтовок G3;

- 800 автоматических винтовок MK 556;

- 27 тыс. снарядов калибра 155 мм;

- 38 тыс. патронов для ЗСУ "Гепард";

- боеприпасы к танкам "Леопард-2" и боевым машинам "Мардер";

- 1000 снарядов калибра 122 мм;

- 41 наземная радиолокационная станция;

- 2 минных трала;

- 92 бинокля с ИК-датчиками;

- 187 лазерных дальномеров;

- 150 тыс. турникетов;

- 1300 спальных мешков;

- 55 буксиров (скутеров);

- запчасти для бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.

Кроме того, 17 апреля Министерство обороны Германии официально объявило о планах по поставке Украине 120 ПЗРК 9К38 "Игла". Это первый случай передачи ВСУ вооружения данного типа Берлином.

В целом ФРГ уже предоставила или обязалась предоставить в ближайшие годы военную помощь Украине на сумму около 28 млрд. евро. Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают их состава вооруженных сил и от промышленности с финансированием за счет средств федерального правительства.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Дания
Норвегия
Украина
Продукция
Dana vz.77
Leopard-2
MATADOR
Игла ЗРК
Проекты
SLS
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 07:48
  • 22
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 07:42
  • 8497
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА
  • 19.04 01:05
  • 0
Ответ на "На Западе назвали украинские F-16 устаревшими"
  • 18.04 13:35
  • 2
Украинский БМПТ "Страж" на базе Т-64БВ оказался мертворожденным проектом
  • 18.04 04:20
  • 4
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"