Правительство Германии объявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи

ЦАМТО, 18 апреля. Правительство Германии 17 апреля опубликовало обновленный перечень вооружений и продукции военного назначения, предоставленных Украине в рамках очередного пакета военной помощи.
В пакет военной помощи вошли:
- 3 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (на данный момент передано девять из 16 законтрактованных в рамках трехстороннего сотрудничества Германии, Дании и Норвегии);
- 66 бронеавтомобилей класса MRAP FFG;
- 4 установки Kinetic Defence Vehicle (система для борьбы с БЛА);
- 4 машины разминирования WiSENT 1;
- 3 транспортных средства для госпогранслужбы Украины;
- 10 БАК SONOBOT 5;
- 70 разведывательных БЛА VECTOR;
- 150 ударных БЛА HF-1;
- ракеты для ЗРК IRIS-T SLM и SLS;
- 917 гранатометов RGW-90;
- 3769 винтовок G3;
- 800 автоматических винтовок MK 556;
- 27 тыс. снарядов калибра 155 мм;
- 38 тыс. патронов для ЗСУ "Гепард";
- боеприпасы к танкам "Леопард-2" и боевым машинам "Мардер";
- 1000 снарядов калибра 122 мм;
- 41 наземная радиолокационная станция;
- 2 минных трала;
- 92 бинокля с ИК-датчиками;
- 187 лазерных дальномеров;
- 150 тыс. турникетов;
- 1300 спальных мешков;
- 55 буксиров (скутеров);
- запчасти для бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.
Кроме того, 17 апреля Министерство обороны Германии официально объявило о планах по поставке Украине 120 ПЗРК 9К38 "Игла". Это первый случай передачи ВСУ вооружения данного типа Берлином.
В целом ФРГ уже предоставила или обязалась предоставить в ближайшие годы военную помощь Украине на сумму около 28 млрд. евро. Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают их состава вооруженных сил и от промышленности с финансированием за счет средств федерального правительства.