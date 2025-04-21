Правительство Германии объявило о передаче Украине очередного пакета военной помощи

ЦАМТО, 18 апреля. Правительство Германии 17 апреля опубликовало обновленный перечень вооружений и продукции военного назначения, предоставленных Украине в рамках очередного пакета военной помощи.

В пакет военной помощи вошли:

- 3 самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (на данный момент передано девять из 16 законтрактованных в рамках трехстороннего сотрудничества Германии, Дании и Норвегии);

- 66 бронеавтомобилей класса MRAP FFG;

- 4 установки Kinetic Defence Vehicle (система для борьбы с БЛА);

- 4 машины разминирования WiSENT 1;

- 3 транспортных средства для госпогранслужбы Украины;

- 10 БАК SONOBOT 5;

- 70 разведывательных БЛА VECTOR;

- 150 ударных БЛА HF-1;

- ракеты для ЗРК IRIS-T SLM и SLS;

- 917 гранатометов RGW-90;

- 3769 винтовок G3;

- 800 автоматических винтовок MK 556;

- 27 тыс. снарядов калибра 155 мм;

- 38 тыс. патронов для ЗСУ "Гепард";

- боеприпасы к танкам "Леопард-2" и боевым машинам "Мардер";

- 1000 снарядов калибра 122 мм;

- 41 наземная радиолокационная станция;

- 2 минных трала;

- 92 бинокля с ИК-датчиками;

- 187 лазерных дальномеров;

- 150 тыс. турникетов;

- 1300 спальных мешков;

- 55 буксиров (скутеров);

- запчасти для бронированных ремонтно-эвакуационных машин Bergepanzer 2.

Кроме того, 17 апреля Министерство обороны Германии официально объявило о планах по поставке Украине 120 ПЗРК 9К38 "Игла". Это первый случай передачи ВСУ вооружения данного типа Берлином.

В целом ФРГ уже предоставила или обязалась предоставить в ближайшие годы военную помощь Украине на сумму около 28 млрд. евро. Германия оказывает поддержку Украине, поставляя оборудование и вооружение, которые поступают их состава вооруженных сил и от промышленности с финансированием за счет средств федерального правительства.