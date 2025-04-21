В России начали действовать новые правила ношения военной формы

Путин утвердил изменения в правила ношения военной формы для войск и спецслужб

МОСКВА, 18 апр - РИА Новости. Президент России Владимир Путин утвердил изменения в правила ношения военной формы для войск и спецслужб.

Соответствующий документ о внесении изменений в указ президента РФ от 11 марта 2010 года "О военной форме одежды, знаках различия военнослужащих и ведомственных знаках отличия" опубликован на официальном портале правовых актов. Документ вступил в силу 17 апреля.

Указ уточняет требования к форме офицеров, прапорщиков и курсантов, включая представителей высшего командования ФСБ и Главного управления специальных программ.

Также изменения коснулись форм сотрудников ФСБ, офицеров военно-морского флота, сотрудников ФСБ, служащих на кораблях, а также женщин-военнослужащих.