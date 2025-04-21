Нерассказанная история о том, как Трамп поверг Европу в шок за считанные дни (Politico, США)

Politico: размах и скорость отказаа Трампа от партнерства повергли Европу в шок

Размах и скорость, с которыми Вашингтон отказался от партнерства, повергли лидеров Европы в шок, пишет Politico. Трамп четко заявил, что отныне европейцам следует позаботиться о себе самим. Но еще больше лидеров ЕС обеспокоило поразительное сходство риторики президента США с заявлениями Путина.

Взгляд политических инсайдеров на то, как изменился мир

ПАРИЖ — Лидеры европейских стран знали, что второй президентский срок Дональда Трампа будет нелегким. Но размах и скорость, с которыми в Вашингтоне отказались от проводившейся на протяжении десятилетий оборонной политики, заставили правительства по всему континенту задуматься о немыслимом: Неужели США теперь больше угроза, чем партнер?

Репортеры POLITICO глубоко изучили события двух февральских недель, когда все изменилось. Европу постигла череда геополитических потрясений, вызванных действиями Трампа, которые серьезно всколыхнули трансатлантические отношения и подорвали веру Европы в своего самого важного союзника.

Это побудило правительства в Берлине и Варшаве в считанные дни пересмотреть доктрины безопасности, а дипломатов — попытаться спасти то, что осталось от порядка, сложившегося после Второй мировой войны.

С тех пор как Трамп во второй раз занял кресло президента в Белом доме в январе, Европе пришлось прокатиться на "американских горках": от политики в отношении Газы до Гренландии, от Украины до торговой войны.

Хотя за фактическими заявлениями о проводимой политике трудно уследить, тем более что они часто размываются или отменяются сообщениями в социальных сетях буквально сразу, ключевое послание о трансатлантических отношениях было передано громко и внятно вскоре после вступления Трампа в должность: Европе следует позаботиться о себе самостоятельно, а американский "оборонный зонтик", простирающийся над континентом с 1945 года, не стоит воспринимать как должное.

Но еще большее беспокойство европейских лидеров, по словам чиновников, с которыми побеседовали журналисты POLITICO, вызвало поразительное сходство риторики Трампа с заявлениями лидера в Кремле. Самые яркие примеры: небрежное утверждение о том, что Украина сама виновата в развязывании конфликта с Россией.

Хорошие и плохие

Первым предвестником грядущей драмы стала поездка министра обороны США Пита Хегсета в Брюссель, чтобы сообщить европейцам плохие новости.

На встрече министров обороны стран НАТО Хегсет заявил, что Владимиру Зеленскому следует отказаться от надежд вернуть все захваченные Россией территории и вернуться к границам, существовавшим до 2014 года. Это "иллюзорная цель", сказал он, разрушив надежды украинцев на вступление в военный альянс в ближайшем будущем.

Через два места слева от Хегсета сидел министр обороны Соединенного Королевства Джон Хили, у которого не было времени осмыслить услышанное.

Позже во второй половине дня, когда Хили участвовал в пресс-конференции после встречи с главой НАТО Марком Рютте, стали всплывать подробности разговора между Трампом и Путиным. Помощник подбежал к Хили, как только тот закончил говорить, и показал ему на телефоне пост Трампа в социальной сети Truth Social.

"Мы договорились о совместном, очень тесном сотрудничестве", — написал президент США. "Мы также договорились, что наши команды немедленно начнут переговоры, и прежде всего мы позвоним Зеленскому, чтобы сообщить ему о состоявшемся разговоре".

После того как Хегсет прямо предупредил своих коллег из правительств стран НАТО о сути планов Трампа в отношении Украины, он попытался успокоить их за закрытыми дверями.

По словам высокопоставленного европейского чиновника, он уверил их, что повода для беспокойства нет. "Мы знаем, кто хорошие, а кто — плохие".

Пока паника охватывала тех, кто следит за обороной континента, британская делегация нашла утешение в коротком праздничном моменте: на второй день конференции НАТО Хили исполнилось 65 лет. После заседания министров он вместе с помощниками поднялся на четвертый этаж штаб-квартиры НАТО, где располагается представительство Великобритании, и сотрудники преподнесли ему праздничный торт.

Впрочем, большого желания праздновать не было ни у кого. За закрытыми дверями Хегсет сообщил своим коллегам по блоку НАТО, что любое прочное мирное соглашение должно включать так называемые гарантии безопасности, то есть обязательство других стран обеспечить защиту от будущей агрессии со стороны России.

Европейцы рассчитывали на участие США в той или иной форме, а главный дипломат ЕС Кая Каллас заявила журналистам: "Ничего нельзя исключать из обсуждения до начала переговоров, потому что это играет на руку России".

При этом Хегсет отклонил самый надежный, самый безопасный вариант для Украины — вступление в НАТО. Это была музыка для ушей лидеров в Кремле.

В ночь после разговора Трампа и Путина по данным украинских властей Россия атаковала страну с помощью 140 беспилотников, обстреляла жилые дома в Херсоне и нанесла 10 авиаударов по населенным пунктам в прифронтовой Запорожской области.

Угроза изнутри

Через несколько дней в Германии прошла Мюнхенская конференция по безопасности. За годы своего существования ее участники не раз становились свидетелями напряженности и горячих споров, когда президенты, генералы, дипломаты и другие официальные лица обсуждали судьбы мира под роскошными люстрами и отполированными деревянными панелями.

Тем не менее, в этом году участники были готовы к столкновениям. Среди самых высокопоставленных гостей был вице-президент США Джей Ди Вэнс, убежденный сторонник внешней политики Трампа "Америка прежде всего". Он дебютировал на международной арене.

Поводы для беспокойства были. Европейцы "за один день в Мюнхене осознали, что выживание Украины и Европы находится в их руках", — отметил французский сенатор Клод Мальюре.

Впрочем, Вэнс не ограничился Украиной. Он осудил европейские правительства за то, что они якобы игнорируют волю своих народов, пренебрегают религиозными свободами и отказываются принимать меры для остановки нелегальной миграции.

"Угроза, которая меня больше всего беспокоит в отношении Европы, — это не Россия. Не Китай, не любой другой внешний фактор", — обратился он к аудитории. "Что меня действительно беспокоит, так это угроза изнутри".

Пылкая речь, которая растянулась на 19 минут и затронула различные острые темы, включала в себя укоры, адресованные, в частности, Великобритании, Румынии и Германии.

"Что это, черт возьми, было? В комнате, полной людей с разинутыми ртами, я был одним из них", — сказал один из бывших сотрудников демократической партии. "Это было плохо".

Вмешательство во внутренние дела европейских стран поставило аудиторию дипломатов, политиков и экспертов по обороне в тупик.

Один из немецких чиновников с ужасом наблюдал за тем, как Вэнс озвучивает худшие опасения некоторых правительств: "Все это безумно и внушает беспокойство".

Это побудило европейских лидеров к действиям — с необычной долей импровизации.

На следующий день после шокирующего выступления Вэнса, 15 февраля, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский с главной сцены конференции сообщил, что готовится экстренная встреча лидеров в Париже.

"Я очень рад, что президент Макрон пригласил руководителей наших стран в Париж", — сказал он во время панельной дискуссии, выступая вместе со своим французским коллегой Жан-Ноэлем Барро.

Барро нервно улыбался, слушая речь Сикорского. Планы стихийного саммита еще не были обнародованы, и французы подтвердят их только через 24 часа.

"Момент, который бывает раз в поколение"

Однако саммит состоялся. Кризисная встреча, проведенная в Париже 17 февраля, за которой спустя два дня последовала еще одна, положила начало двум неделям бурной дипломатии, когда представители европейских стран пытались встроиться в обсуждение того, как остановить кофликт на Украине, убедить Трампа вернуться к тому, что они считают разумным, и набросать план обеспечения собственной безопасности.

Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер провели по одной встрече, и оба запланировали поездки в Вашингтон. Тем временем лидеры стран, расположенных ближе к России, усилили давление на своих коллег, требуя увеличить расходы на оборону.

Формат встречи был странным: на ней присутствовали главы Франции, Польши, Германии, Италии, Испании, Великобритании, Нидерландов и Дании, а также высокопоставленные чиновники ЕС, но — в нарушение одержимого стремления ЕС к консенсусу во имя большей эффективности — не было представителей стран, расположенных на восточной границе, таких как страны Балтии.

Назвав событие "моментом, который бывает раз в поколение", Стармер повысил ставки, объявив за несколько часов до этого, что он "готов и хочет" ввести британские войска на территорию Украины для соблюдения мирного соглашения, поддержав идею Макрона о направлении миротворцев.

Когда его коллеги проходили через парадный двор Елисейского дворца в тот поздний вечер, приветствуемые республиканской гвардией Франции, президент Латвии Эдгарс Ринкевичс издали поделился кратким советом. "Никогда не переставайте паниковать", — сказал он.

Новый залп, выпущенный с другого берега Атлантики, вскоре оправдал этот совет.

Выступая перед репортерами на своем курорте Мар-а-Лаго, Трамп раскритиковал Зеленского, после того как тот выразил обеспокоенность тем, что его не допустят к переговорам.

"Сегодня я услышал: “Ну, нас не пригласили”. Что ж, у вас было три года", — заявил Трамп 18 февраля. "Вам не следовало начинать это. Можно было бы договориться".

На следующий день Трамп продолжил насмехаться над Зеленским, назвав его не только некомпетентным лидером, но и "диктатором без выборов", воспользовавшись кремлевской риторикой.

Пытаясь сохранить хладнокровие в условиях всеобщего гнева, Стармер и Макрон поддерживали связь с Трампом на протяжении всего времени.

Первый собирался посетить американского президента на следующей неделе. Макрон позвонил Трампу и пролоббировал свой визит, чтобы стать первым европейским лидером, посетившим Белый дом после его инаугурации.

Хотя Великобритания и Франция тесно координировали свои действия, не обошлось без легкого намека на соперничество. Один из британских чиновников сказал, что Великобритания намеренно не назначила визит Стармера на годовщину начала конфликта России и Украины. По их словам, это оставило Макрону окно, в которое он смог проскочить.

Прерывая Трампа

В Вашингтоне, где он остановился в Блэр-Хаусе, доме для гостей президента США на Пенсильвания-Авеню, Макрон попытался возобновить отношения с американским коллегой, которые его советники назвали особыми.

Но за всеми этими любезностями и мужскими рукопожатиями возникла напряженность при обсуждении сути вопроса. После того как Трамп ошибочно назвал европейскую помощь Украине просто кредитом, Макрон наклонился, чтобы прервать Трампа и возразить ему.

По словам одного из помощников, в частной беседе Макрон настойчиво просил Трампа пригласить еще одного лидера: Зеленского.

Это обстоятельство оказалось роковым.

В Киеве высшие должностные лица ЕС, руководители Испании, Скандинавских и Балтийских стран, а также других государств-членов НАТО продемонстрировали силу, чтобы подчеркнуть, что блок твердо стоит на стороне Зеленского.

В то же время в Вашингтоне группа парламентариев Евросоюза воочию убедилась в том, что трансатлантические отношения сильно подорваны.

Восемь консервативных членов Европейского парламента организовали встречи с представителями аналитических центров, участниками трансатлантических отношений и политиками, заинтересованными в оборонном секторе. Но не прошло и дня с начала их поездки, как двери стали закрываться.

"Общий посыл был таков: démerdez-vous [просто разберитесь с этим]", — рассказал французский депутат Франсуа-Ксавье Беллами, возглавлявший делегацию.

Член Палаты представителей США от Республиканской партии, по словам его сотрудников, отменил встречи за 24 часа.

"Это была общая стратегия", — сказал Беллами. "Линия была такова: “Вы не можете встречаться с представителями Евросоюза. Вы можете встречаться с французскими, британскими или итальянскими [политиками], но не с теми, на ком висит ярлык ЕС”".

Тем временем США встали на сторону Москвы в громком голосовании в ООН, направленном на осуждение российской спецоперации на Украине.

Сокращение помощи

В Лондоне Стармер предпринял неожиданный ход, пытаясь привлечь внимание Трампа в преддверии своей поездки в Вашингтон.

25 февраля он объявил о том, что назвал "крупнейшим устойчивым увеличением расходов на оборону с момента окончания холодной войны" — в стиле Трампа за счет урезания средств на международную помощь.

После выступления Стармера в парламенте министр обороны Хили поспешил в свое ведомство, чтобы позвонить Хегсету, сообщившему ему, что эта политика - "прекрасный шаг в духе лидерства", по словам человека, знакомого с содержанием беседы.

Стармер в течение нескольких недель в частном порядке обсуждал этот план с канцлером казначейства Рейчел Ривз, но намеренно не посвящал в него других министров — даже самых близких союзников, которые помогали ему планировать визит в США. Министру международного развития Аннелизе Доддс сообщили об этом лишь за день до оглашения. Она решила уйти в отставку, но не стала сообщать об этом до встречи Стармера с Трампом.

Во время перелета, пройдя к задней части самолета для традиционного интервью с журналистами без камер, в кроссовках Adidas, темно-синей рубашке и черном блейзере, Стармер заявил, что будет "отвечать довольно жестко", поскольку встреча с президентом США имеет огромное значение.

Он сказал, что будет настаивать на том, чтобы Трамп обеспечил безопасность для европейских миротворческих сил в послевоенной Украине. Позднее официальные лица подтвердили, что речь шла о воздушной разведке и прикрытии с воздуха в крайнем случае, если Россия предпримет нападение на войска Запада.

Но примерно через час после его выступления Трамп выбил почву у него из-под ног. "Я не намерен давать гарантии безопасности сверх нормы", — сообщил Трамп правительству. "Это должна сделать Европа".

Чиновникам на Даунинг-Стрит оставалось лишь наблюдать за тем, как новости о последних высказываниях Трампа приходят на их телефоны с другого берега Атлантики. Стармер, находящийся за серым занавесом в передней части самолета, не спустился, чтобы снова пообщаться с журналистами, а его помощники отказались от дальнейших комментариев.

"Многие из них [американских официальных лиц] просыпаются по утрам и ждут, что сегодня скажет Трамп", — сказал один из высокопоставленных британских чиновников.

Пока Стармер и его делегация готовились к ответственному визиту, Макрон в Париже налаживал дружеские отношения с человеком, который, как он надеялся, станет ключевым союзником в предстоящие неспокойные времена, — будущим канцлером Германии Фридрихом Мерцем. Он прибыл в Париж после победы на выборах, чтобы в уединенной обстановке поужинать с президентом Франции.

Всего через несколько минут после победы на важнейших для Германии внеочередных выборах, состоявшихся накануне, консервативный лидер поклялся в "независимости" от Америки Трампа — поразительное отступление от исторической проамериканской позиции его страны и то, что, по его собственному признанию, он "никогда не думал, что ему придется произнести".

Сделать все возможное

Стармер потратил несколько часов на подготовку к встрече с Трампом в посольстве Великобритании. За полчаса, проведенные в Овальном кабинете с Трампом, сидя за столом, уставленным золотыми подставками, с картой "Американского залива" в углу, он взял пример с Макрона, коснувшись Трампа рукой, и воспользовался гиперболическим языком президента, доставая из кармана письмо короля Карла III с приглашением посетить страну с официальным визитом.

Трамп издавал сигналы одобрения, но при этом зловеще заявил, что британские миротворческие войска способны "сами о себе позаботиться", если на них нападут русские.

Несмотря на тревожные заявления, Стармер был настроен оптимистично во время полета обратно в Великобританию. Он ненадолго подошел к задней части самолета, поднял большой палец вверх и сказал, что он "счастлив".

"Я должен это принять"

У него были причины быть хотя бы немного оптимистичным. За два дня до этого, между визитами Макрона и Стармера, Зеленский подтвердил то, что считалось значительным прорывом: Вашингтон и Киев "согласовали текст" сделки по полезным ископаемым, причем Трамп намекнул, что Зеленский может прилететь в Вашингтон для подписания соглашения на следующий день после визита Стармера.

Пока Зеленский готовился к визиту в Вашингтон, украинские официальные лица были полны оптимизма, рассказывая журналистам о том, что это позитивный шаг.

В Брюсселе высокопоставленный украинский чиновник давал интервью POLITICO, когда из офиса президента пришло подтверждение о поездке Зеленского. У собеседника издания зазвонил телефон. "Я должен ответить", — сказал он и исчез в другой комнате.

Через несколько минут они вернулись и сообщили, что Зеленский отправляется в Вашингтон, а затем встретится с руководителями в Лондоне. "Это победа — он встретится с Трампом до того, как Путин встретится с ним", — сообщил чиновник.

Более того, по словам чиновника, такая "последовательность" была выгодна Украине. Зеленский подпишет соглашение по полезным ископаемым, надеется получить гарантии безопасности для Украины, а затем представит результаты европейским и британским официальным лицам в Лондоне.

Как оказалось, просьба о гарантиях безопасности была обречена остаться неуслышанной. После почти 40 минут вежливого обмена любезностями с Трампом и Вэнсом настойчивое требование Зеленского о гарантиях отчасти стало причиной печально известной пламенной перепалки между ним и американской стороной.

"Это действительно плохо"

"Мне стало от этого тошно", — сообщил посол из Парижа о размолвке в Овальном кабинете. "Даже на уровне организма... это показывает, что здесь нет ничего святого".

Поскольку новости в Европе разлетелись лишь в пятницу вечером, многие британские чиновники были вынуждены работать из дома. "Я получил много сообщений в WhatsApp", — сказал цитируемый ранее британский чиновник. "Люди пытались отдохнуть дома, но потом мгновенно поняли — черт возьми, это действительно плохо".

Один французский министр, напрямую незатронутый событиями, находился в своем избирательном округе в отдаленной части Франции, когда друг отвел его в сторону, чтобы рассказать о том, что только что произошло. "Я вернулся домой и просидел перед телевизором до часу ночи", — сказал он.

Макрон, находящийся с визитом в Португалии, как раз давал телеинтервью, когда начали поступать сообщения. После интервью он сразу же просмотрел запись и, когда его повели к самолету для обратного полета в Париж, взял телефон, чтобы позвонить Зеленскому из самолета.

Как сообщает немецкий журнал Stern, Мерцу передал запись один из его сотрудников, когда он возвращался домой в Зауэрланд, расположенный в трех часах езды на автомобиле от Гамбурга. Мерц немедленно сделал несколько звонков из машины и написал пост в знак солидарности с Зеленским в соцсети X.

Спустя три дня Мерц в ходе видеоконференции сообщил руководству своей партии ХДС об одном из крупнейших разворотов в новейшей истории Германии: планируемом ослаблении "долгового тормоза" для расходов на оборону и создании специального фонда в 500 миллиардов евро для стимулирования экономики.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми тоже был ошеломлен. Он был в приподнятом настроении, когда его самолет приземлился в аэропорту Хитроу, после встречи с американским коллегой Марко Рубио, которая, по мнению помощников, прошла хорошо. Его команда провела большую часть дня, разбираясь с новостями о том, что Доддс, министр международного развития, подала в отставку. Но этот ажиотаж вскоре забыли после поездки Зеленского в Овальный кабинет.

Стармер старательно избегал публичной критики произошедшего в Овальном кабинете, вместо этого он позвонил и Трампу, и Зеленскому в течение четырех часов после того, как это произошло.

На следующее утро Зеленский отправился в Лондон, где на ступенях Даунинг-Стрит, 10 его встретил Стармер. Британский премьер подошел к нему и сразу же обнял.

Стармер использовал встречу в Лондоне, чтобы попытаться объединить европейские страны в "коалицию желающих", объявив, что он и Макрон возглавят работу по подготовке проекта мирного плана, который будет представлен Трампу.

Сразу после мероприятия Зеленский отправился на встречу с королем Карлом III и сфотографировался с ним — через несколько дней после того, как Стармер пообещал поклоннику королевских традиций, Трампу, визит к монарху. Такие встречи организуются королевскими дворцами, но, как правило, по согласованию с правительством Великобритании. "Люди определенно увидели это", — сказал один из американских чиновников.

Говорят, что Трамп был раздосадован событиями того воскресенья — не только визитом Зеленского к королю, но и тем, как Европа поддержала его. По словам британского чиновника, команде Трампа "не понравилось, как все это выглядело... как вся эта любовь выглядела со стороны", и он предположил, что реакция США подтолкнула Великобританию к оказанию большего давления на Украину, чтобы она села за стол переговоров в последующие дни.

Зеленский еще больше разозлил Трампа в воскресенье вечером, дав 72-минутное интервью журналистам в тесной комнате лондонского аэропорта Станстед перед самым отлетом из Великобритании. В нем он заявил, что до мирного соглашения еще "очень, очень далеко". Некоторые чиновники считают, что именно это стало "триггером", который побудил Трампа остановить военную помощь Украине спустя всего 24 часа.

Все еще на грани

По прошествии нескольких недель высокопоставленные дипломаты в Париже, Лондоне и Берлине размышляли над тем, как попытаться восстановить сильно испорченные отношения между Трампом и Зеленским.

Пока Стармер проводил переговоры с обоими лидерами и направлял своего главного советника по национальной безопасности в Вашингтон и Киев, французские дипломаты работали в качестве посредников, чтобы согласовать условия примирительного письма Зеленского к Трампу, как сообщил один из французских чиновников.

Отношения между американским президентом и его украинским коллегой все еще находятся на грани.

Хотя Москва и Киев в принципе согласились на ограниченное 30-дневное прекращение огня по гражданской и энергетической инфраструктуре при посредничестве США, вскоре этот вопрос остался нерешенным.

С тех пор Украина в определенной степени исчезла из заголовков газет — хотя, чтобы добавить путаницы, Трамп направил свой гнев на Путина — на смену ей пришла одержимость президента США пошлинами. Но раны, нанесенные теми несколькими днями в феврале, все еще открыты, и не зарастут еще долгое время.

Авторы: Марион Соллетти, Дэн Блум, Сэм Блюэтт и Нетте Нестлингер