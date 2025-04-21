Позаимствовали у ВСУ: российские дроны начали разбрасывать шипы-ловушки для украинской колёсной техники

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Дроны в зоне СВО выполняют всё более расширенные функции. Если в начале конфликта в 2022 году беспилотники применялись в большинстве случаев для разведки, то теперь они стали одним из самых эффективных средств для уничтожения живой силы, техники и даже укреплённых сооружений противника.

Впрочем, прогресс на вышеупомянутых функциях не остановился. Буквально год назад в сети появились кадры, как украинские боевики сбрасывают с коптера на дорогу металлические колючки, которые становятся своеобразной ловушкой для колёсной техники.

Согласно задумке, наехав на такие приспособления, машина пробьёт колёса и остановится или, как минимум, сбросит скорость. Затем её без проблем настигнет ударный FPV-дрон или поразит артиллерия.

Теперь в украинском сегменте сети массово распространяются «жалобы» на то, что аналогичную технику используют и наши военные. Вражеские медиа публикуют ролик, выложенный околовоенными пабликами, где украинская бронемашина сначала наезжает на вышеупомянутые многочисленные «мини-ежи», буквально разрывающие резину колёс под тяжестью самой техники, а затем его успешно добивают наши операторы дронов-камикадзе.

Стоит отметить, что тактика действительно является эффективной. Особенно, если противник движется колонной, где первая машина попадает в ловушку и тормозит движение остальных, делая их лёгкими мишенями для беспилотников и артиллерии.