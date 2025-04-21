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ЦАМТО

Babcock повысит боевой потенциал фрегатов класса "Тип-31" ВМС Великобритании

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На церемонии первой резки стали и начала строительства для ВМС Великобритании на судостроительном предприятии британской промышленной группы Babcock International в Розайте (Babcock Rosyth) головного в серии из пяти единиц многоцелевого фрегата Venturer н
На церемонии первой резки стали и начала строительства для ВМС Великобритании на судостроительном предприятии британской промышленной группы Babcock International в Розайте (Babcock Rosyth) головного в серии из пяти единиц многоцелевого фрегата Venturer нового типа 31 (типа Inspiration), 23.09.2021.
Источник изображения: Peter Devlin

ЦАМТО, 18 апреля. Компания Babcock International Group объявила о подписании контракта на выполнение работ по довооружению и модернизации строящихся для ВМС Великобритании фрегатов класса "Тип-31" ("Испирэйшн").

Стоимость контракта составляет около 65 млн. фунтов стерлингов. Он предусматривает в течение т.н. "периода расширения возможностей" поставку, установку, испытания и усовершенствование различного оборудования и вооружений на борту пяти фрегатов класса "Тип-31" для повышения их боевого потенциала. Проект корабля позволяет устанавливать и совершенствовать системы и оборудование на протяжении всего срока службы.

В настоящее время на разных стадиях строительства на предприятии Babcock International находятся три корабля серии.

Babcock International официально не раскрывает, какие именно системы будут установлены на борту, заявляя лишь, что они значительно улучшат оборонительные и наступательные возможности кораблей. Следует иметь в виду, что, в отличие от фрегатов "Тип-26", изначально фрегаты класса "Тип-31" рассматривались как вспомогательные боевые корабли для применения в условиях боевых действий малой интенсивности.

О некоторых направлениях повышения боевых возможностей фрегатов было объявлено в мае 2023 года. Корабли, среди прочего, получат четыре восьмиконтейнерных модуля ВПУ Mk41 корпорации Lockheed Martin, что потенциально позволит применять более широкий спектр ракет класса "поверхность-поверхность" и "поверхность-воздух".

Как сообщал ЦАМТО, контракт на поставку кораблей класса "Тип-31" Министерство обороны Великобритании заключило с Babcock в ноябре 2019 года. Стоимость заказа составила 1,25 млрд. фунтов стерлингов. Как ожидается, общая стоимость программы "Тип-31", включая сопутствующие расходы, составит 2,7 млрд. долл.

Фрегаты предназначены для пресечения незаконной деятельности на море, перехвата нарушителей, ведения разведки, участия в оборонительных операциях на море, поддержки операций по оказанию гуманитарной помощи.

Головной фрегат серии получит наименование "Венчерер". За ним последуют "Эктив", "Формидабл", "Буллдог" и "Кэмпбелтаун".

Резка стали для головного корабля началась в сентябре 2021 года, закладка киля состоялась 27 апреля 2022 года. Планируется, что корабль будет передан ВМС Великобритании в 2027 году. Резка стали для "Эктив" началась в январе 2023 года, закладка киля состоялась в сентябре 2023 года. Строительство "Формидабл" началось в октябре 2024 года.

Новые корабли заменят пять состоящих на вооружении фрегатов класса "Тип-23".

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Великобритания
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Mark 41
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Babcock
Lockheed-Martin
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