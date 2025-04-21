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ТАСС

Калашников оснастил БПЛА СКАТ 350М устройством оптоволоконной передачи

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Разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М"
Разведывательный комплекс с беспилотником "Скат 350М".
Источник изображения: © Фото : Концерн "Калашников"/Telegram

Разработка позволяет увеличить расстояние в несколько раз и развернуть антенну на удаленности до полукилометра от пункта управления БЛА

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Концерн «Калашников» оборудовал комплекс с беспилотным летательным аппаратом СКАТ 350М комплектом устройств оптоволоконной передачи. Об этом сообщили в Telegram-канале концерна.

"Концерн "Калашников" оснастил комплекс с беспилотным летательным аппаратом (БЛА) гражданского применения СКАТ 350М, получивший положительные отзывы от военнослужащих в зоне проведения СВО, комплектом устройств волоконно-оптической передачи", - говорится в сообщении концерна. Там отметили, что данное техническое решение является уникальным для отечественных разработок подобного типа и обезопасит оператора БПЛА от средств поражения противника.

В "Калашникове" уточнили, что устройство позволяет разнести наземные приемо-передающее устройство и станцию управления на расстояние до 500 м. В инновационный комплект входит оптоволоконный кабель линии связи, приборы оптоволоконной передачи для наземной станции управления и наземного приемо-передающего устройства, а также аккумуляторная батарея.

"Новая разработка позволяет увеличить расстояние в несколько раз и развернуть антенну на удаленности до полукилометра от пункта управления БЛА. Тем самым мы дезориентируем противника и защищаем жизни военнослужащих", - приводятся слова директора дивизиона беспилотных летательных аппаратов и управляемых барражирующих боеприпасов «Калашникова» Александра Лихачева в сообщении концерна. 

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