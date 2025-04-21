Арбитраж поддержал претензии "Адмиралтейских верфей" к строительному подрядчику

Арбитражный суд Петербурга и Ленобласти взыскал 164,3 млн рублей с петербургского ООО "Строительная компания "Росстро" в пользу АО "Адмиралтейские верфи", входящего в Объединённую судостроительную корпорацию.

Как уточняет Деловой Петербург, "Росстро" выступало в качестве подрядчика на крупном проекте "Техническое перевооружение и реконструкция объекта специального комплекса НАПЛ цех №12 (основной стапельно–сдаточный цех) V и VI пролёты", где выполняло строительно-монтажные работы.

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Изначально, в 2017 году, контракт на эти работы верфь заключала с ООО "Петровский фарватер", но в 2019 году стороны подписали соглашение о замене подрядчика на "Росстро". Кроме того, "Адмиралтейские верфи" заключили с новым подрядчиком два соглашения на допработы на общую сумму 49,8 млн рублей, срок их сдачи – декабрь 2022 года.

Стоимость основного контракта не указана в материалах спора. Но, как ранее сообщал Коммерсант, корабелы были готовы потратить 685,6 млн рублей на работы по V и VI пролётам.

"Адмиралтейские верфи" не ответили на запрос "ДП", но в суде представитель истца указал: подрядчик нарушил сроки выполнения работ, заказчик в апреле 2024 года принял решение об одностороннем отказе от контракта.

С "Росстро" связаться не удалось. Из материалов дела следует, что подрядчик не опроверг утверждение истца о нарушении сроков выполнения работ, не представил доказательств, что работы выполнены в полном объёме и сданы заказчику. Кроме того, "Росстро" не представило суду доказательства, позволяющие освободить компанию от ответственности за нарушение или же уменьшить размер неустойки.

Арбитраж проверил расчёт неустойки и признал его правильным.

"Судя по тексту решения, договором подряда установлена достаточно честная формула расчёта, учитывающая надлежащее исполнение, и с щадящей ставкой, – отметила руководитель практики разрешения споров и банкротства Savina Legal Екатерина Баранова. – Несмотря на это, сумма неустойки в три раза превышает стоимость работ, порученных новому подрядчику. Возможно, в мотивировочной части решения отсутствуют какие-то критически важные данные для пересчёта размера неустойки".

Спор между верфью и строительной компанией обращает на себя внимание и нехарактерным поведением ответчика для подобной категории споров.

"Нельзя не отметить пассивную позицию ответчика в деле: три заседания, шесть месяцев – ни одной явки. Это может, к несчастью для взыскателя, означать, что компания-должник брошена, обязательства свои исполнять не намерена, а в случае банкротства шанс получить компенсацию по неустойке уверенно стремится к нулю", – предположила Екатерина Баранова.

По данным "Контур.Фокус", компания "Росстро" основана в 2010 году и с тех пор заключила более 40 госконтрактов на общую сумму свыше 500 млн рублей. За последние три года выручка предприятия снизилась в 10 раз – до 21,2 млн рублей в 2024-м. При этом компания сохраняет чистую прибыль 2,8 млн рублей. В отношении "Росстро" есть ряд исполнительных производств: в частности, только в 2025 году приставы взыскивают в общей сложности 9,15 млн рублей. По данным информационной базы "Электронное правосудие", "Росстро" в 2024 году было участником 17 арбитражных споров, при этом "Адмиралтейские верфи" за последние несколько лет предъявили "Росстро" восемь исков.