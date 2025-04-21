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ЦАМТО

Германия передала Украине крупный пакет военной помощи

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 18 апреля. Германия передала Украине 66 бронеавтомобилей MRAP, ракеты для ЗРК IRIS-T SLM, а также 230 беспилотников разных типов.

Как передает "РИА Новости", это следует из обновленного перечня переданных ВСУ вооружений на сайте Кабмина ФРГ.

Берлин направил Киеву 70 разведывательных беспилотников Vector, 150 оснащенных вооружением БЛА HF-1 и 10 надводных беспилотных аппаратов.

В новый пакет военной помощи Киеву также вошли боеприпасы для танков Leopard 2 из запасов бундесвера, 38 тыс. снарядов к ЗСУ Gepard и три самоходные артиллерийские установки Zuzana 2 (совместно с Данией и Норвегией), 27 тыс. артиллерийских снарядов калибра 155 мм и 1 тысячу – калибра 122 мм.

Также Германия поставила 6 бронированных ремонтно-эвакуационных машин (БРЭМ) Bergepanzer 2 с запасными частями, четыре машины разминирования WISENT 1 с запасными частями, два минных трала.

Кроме того, Киев получил 917 противотанковых гранатометов RGW-90, 3769 автоматических винтовок G3 и 800 винтовок MK 556.

Также в пакет помощи, среди прочего, вошли жгуты, спальники, наземные РЛС наблюдения и разведки, лазерные дальномеры и инфракрасные бинокли, отмечает агентство.

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