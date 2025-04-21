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ЦАМТО

Fincantieri передала ВМС Италии 9-й фрегат класса FREMM

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Источник изображения: Фото: Segretariato Generale Difesa

ЦАМТО, 18 апреля. Итальянская компания Fincantieri объявила о состоявшейся 15 апреля на верфи в Муджиано (Ла Специя) церемонии передачи ВМС Италии фрегата (F-598) "Спартако Шергат" класса FREMM.

Корабль является девятым из 10 заказанных ВМС Италии фрегатов класса FREMM.

Как сообщал ЦАМТО, FREMM – это крупнейшая европейская программа по строительству многоцелевых фрегатов, которая с 2002 года совместно реализуется Францией и Италией под эгидой Европейского управления по закупкам вооружений (OCCAR). Фрегаты предназначены для патрулирования территориальных вод, борьбы с воздушными, надводными, подводными, наземными угрозами, контроля судоходства, противодействия терроризму и борьбы с пиратством.

ВМС Италии разместили в рамках программы заказ на строительство компанией Orizzonte Sistemi Navali (совместное предприятие Fincantieri (51%) и Leonardo (49%)) 10 кораблей класса FREMM (6 в многоцелевой версии и 4 – в противолодочной) для замены построенных Fincantieri в 1970-ые годы фрегатов класса "Лупо" и "Маэстраль".

Строительство головного фрегата, (F-590) "Карло Бергамини", в многоцелевой версии началось в феврале 2008 года, а 29 мая 2013 года корабль был передан ВМС Италии. Следующие четыре фрегата были построены в противолодочной версии и переданы заказчику в 2013-2016 гг. Корабли с шестого по восьмой были построены в многоцелевой версии и поставлены ВМС Италии в 2017-2019 гг.

В начале июня 2020 года власти Италии одобрили продажу двух последних построенных для ВМС Италии, но не принятых на вооружение многоцелевых фрегатов FREMM ВМС Египта. Они были переименованы в FFG-1002 "Аль-Галала" (Al-Ghalala) и FFG-1003 "Бернэс" (Bernees) и приняты на вооружение ВМС Египта в 2020-2021 гг.

Для их замены Fincantieri приступила к строительству двух усовершенствованных фрегатов (ASW Enhanced). Они представляют собой корабли, оснащенные комбинацией систем, установленных как на многоцелевой версии, так и на версии ПЛО, что позволяет расширить спектр выполняемых задач. На двух фрегатах ГАС CAPTAS-4//UMS 4249 компании Thales установлена на корме вместо второй 11-метровой шлюпки RHIB. Оба корабля также оснащены модернизированным комплектом радиоэлектронной борьбы, системами связи и активной киберзащитой для системы боевого управления.

Резка стали для 9-го фрегата серии началась в феврале 2021 года, а 10-го – в октябре 2021 года. Корабли были спущены на воду в ноябре 2023 года и мае 2024 года, соответственно.

Длина нового фрегата составляет 144 м, ширина – 19,7 м, полное водоизмещение – около 6700 т, экипаж – 200 человек, скорость – более 27 узлов, дальность хода – 6000 морских миль на скорости 15 узлов. В конструкцию корпуса и надстройки двух новых фрегатов внесены небольшие изменения.

Кроме того, в июле 2024 года OCCAR заключила с компанией Orizzonte Sistemi Navali контракт на поставку ВМС Италии двух новых фрегатов класса FREMM EVO. Стоимость заказа составила около 1,5 млрд. евро.

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Страны
Египет
Италия
Франция
Компании
Fincantieri
Leonardo
OCCAR
Thales
Проекты
2020-й год
DCNS FREMM
Oliver Hazard Perry
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