Министр обороны США призвал Францию нарастить военные расходы

ЦАМТО, 18 апреля. Министр обороны США Пит Хегсет в ходе встречи с французским коллегой Себастьяном Лекорню призвал Париж нарастить военные расходы.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил официальный представитель Пентагона Шон Парнелл.

Переговоры состоялись 17 апреля в Вашингтоне. Как сообщили в военном ведомстве США, П.Хегсет подчеркнул, что союзники по НАТО, включая Францию, должны активнее участвовать в защите европейской безопасности на фоне меняющейся глобальной обстановки.

"Министр призвал Францию, наряду с другими союзниками по НАТО, взять на себя основную ответственность за неядерную оборону Европы", – говорится в заявлении Ш.Парнелла по итогам переговоров министров двух стран.