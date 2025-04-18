Ледокол «Ленин» в Мурманске: история, экскурсии, часы работы и как добраться

Представьте себе возможность ступить на борт первого в мире атомного ледокола, который не только проложил путь через арктические льды, но и открыл новую эру в мореплавании. Ледокол «Ленин» — это не просто судно; это живая легенда, олицетворяющая инженерный гений и смелость исследователей Арктики. Сегодня он стоит в самом центре Мурманска и открыт для всех, кто интересуется историей, наукой и морскими приключениями.

Это одно из тех мест, где оживает эпоха: сохранившиеся интерьеры, экскурсии с погружением в рабочие будни экипажа и невероятная энергетика настоящего арктического гиганта. Благодаря удачному расположению рядом с набережной и удобной городской инфраструктуре, поездку можно легко совместить с прогулкой по историческому центру или остановкой в одном из отелей в центре Мурманска — многие туристы выбирают именно такой маршрут.

В этой статье мы расскажем о его богатой истории, экспозициях и практических аспектах посещения, чтобы вы могли спланировать свою поездку и лично прикоснуться к этому величественному памятнику науки и техники.

История ледокола: от атомного гиганта до музея

В середине XX века Советский Союз стоял перед задачей обеспечения круглогодичной навигации по Северному морскому пути. Решением стало строительство первого в мире атомного ледокола. Постановление о его создании было принято Советом Министров СССР 20 ноября 1953 года. Проектирование судна возглавил главный конструктор Василий Неганов, а разработку ядерной установки поручили Игорю Африкантову. Строительство началось 17 июля 1956 года на Адмиралтейском заводе в Ленинграде, и уже 5 декабря 1957 года ледокол был спущен на воду. В его создании участвовали более 500 предприятий СССР, что подчёркивает масштаб и значимость проекта. ​

Введённый в эксплуатацию 3 декабря 1959 года, «Ленин» стал символом технологического прогресса и освоения Арктики. За 30 лет службы он провёл во льдах тысячи судов, преодолев более 654 400 морских миль, что эквивалентно тридцати кругосветным плаваниям. В 1989 году ледокол был выведен из эксплуатации и поставлен на вечную стоянку в Мурманске. 5 мая 2009 года он был открыт для посетителей как музей, став одной из главных достопримечательностей региона. ​

Что посмотреть на борту

Посещение ледокола «Ленин» предоставляет уникальную возможность окунуться в атмосферу судна, сыгравшего ключевую роль в освоении Арктики. Экскурсия охватывает 17 судовых помещений, каждое из которых отражает различные аспекты жизни и работы экипажа.

В кают-компании, где когда-то принимали высокопоставленных гостей, включая Фиделя Кастро и Юрия Гагарина, посетители могут ощутить дух эпохи. Столовая экипажа демонстрирует условия питания моряков, а медсанчасть показывает уровень медицинского обслуживания на борту. Капитанский мостик и штурманская рубка позволяют представить, как осуществлялось управление судном в суровых арктических условиях.​

Особый интерес представляет машинное отделение, где сохранились элементы ядерной энергетической установки. Здесь можно увидеть макет реактора и ознакомиться с принципами его работы. Интерактивные элементы экспозиции, такие как рабочее место оператора реакторной установки и звуковые эффекты в радиорубке, позволяют глубже понять технические аспекты функционирования ледокола. ​

На борту также действует Информационный центр по атомной энергии и постоянная выставка «Атом и Арктика». Эти экспозиции посвящены истории атомного ледокольного флота, развитию Северного морского пути, а также климатическим особенностям и экологии Арктики. ​

Как посетить ледокол «Ленин»: адрес, часы работы, билеты

Ледокол «Ленин» пришвартован в Мурманске по адресу: Портовый проезд, 25, рядом с Морским вокзалом. Добраться до него можно на автобусах № 19 (остановка «Судоремонтный завод») или № 103, 106, 108, 109, 110, 120, 124 (остановка «Автовокзал»). ​

Экскурсии проводятся со среды по воскресенье в 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30. Посещение осуществляется в порядке живой очереди, без предварительной записи. Количество мест в группах ограничено правилами безопасности. ​

Стоимость билетов составляет:

Взрослый — 600 рублей.

Пенсионный/студенческий — 300 рублей.

Детский (до 17 лет включительно) — 150 рублей.

В третий четверг месяца предусмотрено бесплатное посещение для пенсионеров, студентов и многодетных семей. Любительская фото- и видеосъёмка разрешена без дополнительной платы. ​

Для образовательных учреждений и туристических организаций возможна предварительная запись на сеансы в 10:30 и 16:30. Заявки принимаются по электронной почте leninexpo@rosatomflot.ru с указанием названия организации, контактного лица, телефона, даты и времени экскурсии, а также количества человек в группе.

Перед посещением рекомендуется уточнить актуальную информацию на официальном сайте или по телефонам: 8 (8152) 55-35-13, 55-35-12, 8 (911) 345-67-77. ​

Почему стоит посетить ледокол «Ленин»

Посещение ледокола «Ленин» в Мурманске — это уникальная возможность прикоснуться к истории и ощутить величие инженерной мысли середины XX века. Этот первый в мире атомный ледокол стал символом освоения Арктики и технического прогресса своего времени.

Музей на борту «Ленина» позволяет не только увидеть внутреннее устройство судна, но и почувствовать атмосферу, в которой работали моряки в суровых условиях Севера. Посетители отмечают, что экскурсии проводятся на высоком уровне, с подробными рассказами о жизни экипажа и технических особенностях ледокола. ​

Особое впечатление производят реакторное помещение и турбина, демонстрирующие мощь судна. Мощность реактора составляла 44 000 лошадиных сил, что позволяло ледоколу преодолевать льды толщиной до 2,5 метров.

Ледокол «Ленин» — это не только памятник науки и техники, но и место, где можно глубже понять историю освоения Арктики и оценить вклад, который внесли советские инженеры и моряки в развитие полярных исследований. Посещение этого музея оставляет неизгладимые впечатления и расширяет горизонты понимания истории и технологий.