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Военное обозрение

На фоне слов Трампа «В войны ввязываться не собираемся» авиация США ударила по нефтяному порту в Йемене

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Источник изображения: topwar.ru

Американские войска продолжают операцию с бомбардировками объектов, контролируемых йеменскими хуситами. Так, стало известно о нанесении ракетного удара по одному из крупных объектов сферы энергетики. Речь идёт о порте Рас-Иса в йеменской провинции Ходейда, что на Красном море.

В результате атаки американской авиации прогремели несколько взрывов. Порт с топливными емкостями оказался объят пламенем. Выгорело, по самым скромным оценкам, около 30 тысяч тонн топлива. Уничтожена трубопроводная система нефтяного порта.

Американское центральное командование:

Уничтожен крупный источник топлива йеменских хуситов, поддерживаемых Ираном. Группировке нанесён значительный экономический ущерб.

В самом Йемене говорят о том, что в результате американской атаки погибли 13 человек, ещё не менее 30 получили ранения и ожоги различной степени тяжести.

Источник изображения: topwar.ru

Теперь, после уничтожения портовой инфраструктуры, Рас-Иса как минимум в ближайшие месяцы вряд ли сможет использоваться для трафика углеводородов.

Ранее публиковались данные о том, что США ведут переговоры с ОАЭ по «окончательному решению хуситского вопроса». Ожидается проведение сухопутной операции, основу которой составит йеменская армия. Операция направлена на то, чтобы получить контроль над Саной и Ходейдой.

Тем временем цена на нефти марки Brent составляет около 68 долларов за баррель. Накануне после нескольких дней рост она снова упала - примерно на 3,5%.

Сами же бомбардировки американцами Йемена - это к словам Трампа о том, что он «не собирается ввязываться в войны».

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Страны
Иран
Йемен
ОАЭ
США
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