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ТАСС

Вагнер заявил, что завершает миссию на МКС с чувством выполненного долга

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Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и астронавт NASA Дональд Петтит
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Алексей Овчинин и астронавт NASA Дональд Петтит.
Источник изображения: © Иван Вагнер/ Роскосмос/ ТАСС

Спецкорр ТАСС напомнил, что в течение полета совместно с Алексеем Овчининым выполнил один выход в открытый космос

МКС, 18 апреля. /ТАСС/. Спецкор ТАСС, космонавт Роскосмоса Иван Вагнер заявил, что экипаж 72-й долговременной экспедиции МКС завершает миссию со спокойной душой и чувством выполненного долга.

"Миссия подходит к завершению, спуск назначен на 20 апреля, и мы со спокойной душой и чувством выполненного долга возвращаемся домой. С радостью ждем возвращения и с грустью думаем о том, что покидаем орбиту Земли. На момент спуска длительность экспедиции составит 222 дня. Ее задачи нами выполнены полностью, в том числе научная программа, которая включала 42 эксперимента", - отметил космонавт.

Также Вагнер обозначил темы проведенных научных экспериментов. "Это космическая биология и физиология, космическое материаловедение, исследование Земли и космоса, атмосферная астрономия и физика космических лучей технология освоения космического пространства. Среди этих категорий было шесть экспериментов, которые проводятся впервые. Это "Монитор всего неба", вторые этапы экспериментов "БТН-Нейтрон", "Кинетика", а также эксперименты из космической физиологии - "Виртуал", "Форсированный выдох" и "Эндотелий", - уточнил спецкор ТАСС.

Кроме того, Вагнер рассказал о работах, произведенных для поддержания функционала МКС. "В течение полета мы демонтировали старую телеметрическую систему и установили новую единокомандную телеметрическую систему. Заменили очень много блоков: в том числе аккумуляторные батареи в системе электропитания, локальные аккумуляторы в телеметрической системе и так далее. Проведено очень много ремонтных и строительных работ над системами станции, также было проделано много работы по обслуживанию систем МКС", - сказал он.

Вагнер напомнил, что в течение полета совместно с Алексеем Овчининым выполнил один выход в открытый космос. "В рамках ВКД мы вынесли научную аппаратуру для эксперимента "Монитор всего неба", установили ее. Также заменили универсальные фиксирующие платы, демонтировали научную аппаратуру "Индикатор-МКС", сняли с экспонирования две укладки эксперимента "Тест" и две укладки эксперимента "Выносливость". Также впервые отработали отброс удаляемых укладок с манипулятора ERA", - добавил космонавт.

Расстыковка и посадка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-26" с экипажем в составе космонавтов Роскосмоса Алексея Овчинина, Ивана Вагнера и астронавта NASA Дональда Петтита запланирована на ночь 20 апреля. Расстыковка запланирована на 00:56 мск, посадка - 04:17 мск. 

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