Беспилотник Supercam группировки "Центр" обеспечил уничтожение бронетехники ВСУ

По данным военного Минобороны, конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки БПЛА и варьировать состав бортового оборудования

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Беспилотник Supercam группировки войск "Центр" обеспечил уничтожение бронетехники ВСУ на красноармейском направлении специальной военной операции, сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие расчета БПЛА Supercam 1-й отдельной гвардейской мотострелковой Славянской ордена Республики бригады 51-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск "Центр" обеспечили наведение артиллерии и контроль поражения целей противника, в числе которых бронетехника и скопления живой силы ВСУ, выявленные на красноармейском направлении зоны проведения специальной военной операции", - говорится в сообщении.

По данным военного ведомства, конструктивное исполнение с модульной архитектурой позволяет оперативно менять полезные нагрузки БПЛА и варьировать состав бортового оборудования. Высокая устойчивость и хорошая управляемость позволяют использовать БПЛА Supercam в сложных метеоусловиях. Компоновочная схема с тянущей силовой установкой наилучшим образом соответствует решаемым задачам и обеспечению безопасности личного состава расчета, добавили в Минобороны.