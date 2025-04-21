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Каждый день сообщается о том, что формирования киевского режима на различных участках линии боевого соприкосновения теряют боевую технику, в том числе танки.

В настоящее время в большинстве случаев в сводках фигурируют старые советские Т-64БВ, часть из которых прошла некоторую достаточно бюджетную модернизацию, заключавшуюся в установке тепловизионного прицела наводчика-оператора, средств связи натовского стандарта, а также космической навигации.

Сейчас число "шестьдесят четвёртых" уже не превышает две сотни. Их даже меньше, чем Т-72, также эксплуатируемых ВСУ, количество которых менее 300. Причем враг их также активно теряет.

Если говорить о западной технике, то "Леопардов 2" двух модификаций, а также шведской версии М1А1СА "Абрамс" и "Челленджер 2" осталось всего около 70-ти. Поставка обещанных 49 М1А1 из Австралии - под угрозой, ее может вовсе не быть.

Есть еще устаревшие "Леопард 1" и модернизированные словенские Т-55. Всего около сотни, еще штук тридцать "первых Леопардов" может быть переправлено в горячую точку. Плюс хорватские М-84, являющейся версией все тех же Т-72. И это все. Других поставок не ожидается. Никто не хочет делиться с Киевом своей техникой.

Если так будет продолжаться, то уже в обозримом будущем, то есть в этот году, ВСУ лишатся большей части западных танков. Конечно, многие сейчас говорят, что роль танков сильно упала, но без них вести полноценную войну затруднительно.

Российская промышленность - наоборот, в больших объемах выпускает танки, причем они получают противодронные экраны, средства РЭБ, а часть - также активную защиту, способную, как сообщалось, уничтожать беспилотники - камикадзе.

Роман Катков