Войти
Вестник Мордовии

В ближайшие месяцы у ВСУ будут уничтожены все "Абрамсы" и "Леопарды 2"

292
0
0

Источник изображения: Фото: "Вестник Мордовии"

Каждый день сообщается о том, что формирования киевского режима на различных участках линии боевого соприкосновения теряют боевую технику, в том числе танки.

В настоящее время в большинстве случаев в сводках фигурируют старые советские Т-64БВ, часть из которых прошла некоторую достаточно бюджетную модернизацию, заключавшуюся в установке тепловизионного прицела наводчика-оператора, средств связи натовского стандарта, а также космической навигации.

Сейчас число "шестьдесят четвёртых" уже не превышает две сотни. Их даже меньше, чем Т-72, также эксплуатируемых ВСУ, количество которых менее 300. Причем враг их также активно теряет.

Если говорить о западной технике, то "Леопардов 2" двух модификаций, а также шведской версии М1А1СА "Абрамс" и "Челленджер 2" осталось всего около 70-ти. Поставка обещанных 49 М1А1 из Австралии - под угрозой, ее может вовсе не быть.

Есть еще устаревшие "Леопард 1" и модернизированные словенские Т-55. Всего около сотни, еще штук тридцать "первых Леопардов" может быть переправлено в горячую точку. Плюс хорватские М-84, являющейся версией все тех же Т-72. И это все. Других поставок не ожидается. Никто не хочет делиться с Киевом своей техникой.

Если так будет продолжаться, то уже в обозримом будущем, то есть в этот году, ВСУ лишатся большей части западных танков. Конечно, многие сейчас говорят, что роль танков сильно упала, но без них вести полноценную войну затруднительно.

Российская промышленность - наоборот, в больших объемах выпускает танки, причем они получают противодронные экраны, средства РЭБ, а часть - также активную защиту, способную, как сообщалось, уничтожать беспилотники - камикадзе.

Роман Катков

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Россия
Украина
Продукция
Leopard-1
M1 Abrams
М-84
Т-55
Т-72
Проекты
БПЛА
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 21.04 07:48
  • 22
Военкор: без десантных операций мощного прорыва обороны ВСУ российской армией можно не ждать
  • 21.04 07:42
  • 8497
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 21.04 07:30
  • 3
19FortyFive: США могут забыть о F-47, поскольку Китай строит один истребитель-«невидимку» за другим
  • 21.04 01:41
  • 1
«Хаска-10» готова к серийному выпуску и работе в Арктике
  • 20.04 09:53
  • 314
Главком ВМФ России: проработан вопрос о создании нового авианосца
  • 20.04 04:55
  • 1
О противостоянии ЗРС и ЛА
  • 20.04 00:29
  • 0
Ответ на "Эксперт Коротченко: истребитель F-16 ВСУ могли сбить ЗРС С-300В4 или ЗРК "Бук""
  • 19.04 20:12
  • 0
Ответ на ""Откуда взялась третья ракета?" Как был сбит украинский F-16"
  • 19.04 02:48
  • 1
О Ту-22Мn, -95М, -160, Су-34, и ПАК ДА
  • 19.04 01:05
  • 0
Ответ на "На Западе назвали украинские F-16 устаревшими"
  • 18.04 13:35
  • 2
Украинский БМПТ "Страж" на базе Т-64БВ оказался мертворожденным проектом
  • 18.04 04:20
  • 4
Ответ на "Российский бомбардировщик Ту-160М: самое неожиданное возвращение (19FortyFive, США)"
  • 17.04 06:53
  • 1
В НАСА заявили о готовности модулей станции Gateway
  • 17.04 06:33
  • 0
Ответ на "Будет ли военно-морской флот России сотрудничать с Китаем, чтобы бросить вызов гегемонии США на море? (Tencent, Китай)"
  • 17.04 02:04
  • 0
Ответ на " Названа новая задача Су-35С"