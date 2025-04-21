Трамп: Италия должна сама принимать решения об отправке контингента на Украину

Президент США отметил, что миротворческие миссии "это всегда хорошо"

ВАШИНГТОН, 17 апреля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп исходит из того, что Италия должна самостоятельно принимать решения относительно возможности отправки своего воинского контингента на Украину в качестве "миротворческой миссии".

"Я думаю, Италии принимать решение относительно этого", - отметил американский лидер, говоря о том, следует ли, по его мнению, Риму участвовать в планах Парижа и Лондона по отправке "миротворческого контингента" на Украину. "Но миротворческие миссии, на мой взгляд, это всегда хорошо. Я не против миротворческих миссий", - добавил Трамп. Он отвечал на вопросы журналистов в Белом доме перед встречей с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее назвала безумным план Франции и Британии о размещении на Украине "многонационального миротворческого контингента". "Несмотря на все усилия, Париж и Лондон по-прежнему не могут добиться единства поддержки безумного плана, который они продвигают по размещению на Украине, как они это сформулировали, "многонационального миротворческого контингента" в составе подразделений ряда стран - членов НАТО", - сказала дипломат на брифинге.

Она отметила, что к этой авантюре, чреватой прямым боестолкновением альянса с Россией, помимо французов и британцев, готовы присоединиться "только такие же оголтелые русофобы из Прибалтийских государств". "Я имею в виду, конечно, режимы. Сами страны и народы зачастую просто даже не в курсе, что там исполняют те, кто находится в их странах у власти", - пояснила Захарова. По ее словам, большинство участников "коалиции" сомневаются в реалистичности этой военной интервенции без поддержки США. "Вашингтон по-прежнему не собирается, судя по заявлению, втягиваться в подобную авантюру. В общем-то, видимо, реалистично понимая, к чему все это приведет", - добавила она.