Эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен заявила о необходимости "остановить" лидера ХДС Фридриха Мерца

БЕРЛИН, 17 апреля. /ТАСС/. Внешнеполитический эксперт партии "Союз Сары Вагенкнехт - за разум и справедливость" Севим Дагделен призвала не допустить поставки дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине и заявила о необходимости "остановить" лидера ХДС, вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца.

"Мерц рискует развязать войну против России своими поставками Taurus. Больше ничего, никакие увиливания не помогут. Тот, кто думает, что может тушить пожары бензином, просто подвергает опасности нашу страну и наш народ", - написала Дагделен в X. "Остановите Мерца", - добавила она.

13 апреля Мерц, который в мае, как ожидается, возглавит новое правительство Германии, допустил поставку Taurus Киеву при условии согласования передачи этого оружия с партнерами в Евросоюзе. Он утверждал, что украинские военные находятся в оборонительном режиме, но, по его мнению, должны иметь возможность наносить удары по путям снабжения российских сил. В частности, в этом контексте он упомянул Керченский мост.

Посол России в ФРГ Сергей Нечаев заявил, что возможные поставки Германией Украине крылатых ракет Taurus не приведут к изменениям на поле боя и будут означать "совершенно новое качество" в российско-германских отношениях.

Киев давно просит у Берлина ракеты Taurus. Они считаются аналогом британских Storm Shadow, которые уже поставлены Украине, однако дальность германо-шведских ракет больше. Как напомнил 28 ноября прошлого года президент РФ Владимир Путин на саммите Организации Договора о коллективной безопасности, Москва неоднократно предупреждала, что применение на российской территории дальнобойного оружия Запада будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт.