Ростех предложил разработчикам ИИ попробовать свой софт в «оборонке».

Лучшие решения будут рекомендованы к внедрению и тиражированию в контуре Госкорпорации

Госкорпорация Ростех предложила отечественным разработчикам в сфере искусственного интеллекта адаптировать свои ИТ-продукты для предприятий оборонно-промышленного комплекса. Лучшие решения будут рекомендованы к внедрению и тиражированию в контуре Корпорации.

Ростех предлагает перенести в промышленность те модели с ИИ, которые уже были отработаны в технологических компаниях, ретейле, финтехе. Адаптация программного обеспечения должна учитывать все особенности оборонной отрасли — производственную специфику, изолированность, закрытость данных.

«Если вас не смущают сложные и комплексные проекты, мы готовы включить три лучших решения в наш корпоративный стандарт, который откроет доступ к ИТ-ландшафтам наших предприятий и позволит рассматривать эти решения в качестве рекомендованных к внедрению и тиражированию», — обратился директор по цифровой трансформации Ростеха Максим Валин на панельной дискуссии «Государство и бизнес в эпоху Data driven» в Москве к разработчикам ПО.

При выборе предложений Ростех будет ориентироваться на успешные пилоты с измеримым практическим результатом. Подать предложения можно через Единое окно коммуникации — ai@rostec.ru.