Этот союзник не подведет



Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).

Источник: МО РФ Крейсер «Адмирал Кузнецов» и СКР «Адмирал Григорович» впервые задействованы в операции в Сирии. (Стоп-кадр видео, предоставленного Министерством обороны РФ, максимальное качество).Источник: МО РФ

Главком ВМФ адмирал Владимир Королев: что из себя представляет военный флот России

В начале февраля в Североморске встречали корабли авианосной группы, вернувшиеся с боевой службы в Средиземном море. А незадолго до этого в Петербурге на фасаде Нахимовского училища, что рядом с "Авророй", вновь запустили старинные куранты, под бой которых вступали во взрослую жизнь несколько поколений военных моряков. Что объединяет эти два события? Где и чем прирастает сегодня российский флот? Как оценен средиземноморский поход "Адмирала Кузнецова" на итоговых сборах высшего комсостава? На эти и другие вопросы в канун Дня защитника Отечества отвечает главнокомандующий ВМФ России адмирал Владимир Королев.

С осени прошлого года мир пристально следил за действиями корабельной группировки российского ВМФ у берегов Сирии. Сейчас основные участники этой операции возвратились в места постоянного базирования. Как оцениваете, уважаемый Владимир Иванович, этот поход и действия своих подчиненных?

Владимир Королев: Корабли под звуки салюта вернулись в Североморск. Встречая моряков и летчиков на палубе крейсера, я испытывал чувство гордости за тех, кто с честью выполнил сложную боевую задачу. Уверен, что поход корабельной авианосной группы станет особой страницей в летописи нашего флота.

В боевых действиях против террористов продемонстрированы лучшие качества российских моряков.

Экипажи кораблей и судов в составе КАГ доказали, что их уровень подготовки позволяет выполнять задачи любой сложности, причем на разных широтах и в разных средах - в воздухе, над водой и под водой. А морские летчики приобрели бесценный практический опыт.

В чем конкретно это проявилось?

Владимир Королев: Судите сами: впервые в истории российского ВМФ летчики авиакрыла Северного флота решали боевые задачи с нанесением ударов по наземным объектам реального противника. И действовали при этом с палубы крейсера "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов". За два месяца участия в боевых действиях - 420 боевых вылетов, из которых 117 ночью. Практически все полеты проходили в сложных гидрометеорологических условиях. Нанесено поражение 1252 объектам террористов. Удары вели по инфраструктуре, скоплениям боевиков, их военной технике.

Но были и другие задачи?

Владимир Королев: Безусловно. Многофункциональное по своему составу авиакрыло "Адмирала Кузнецова" - а это самолеты Су-33, МиГ-29К, палубные вертолеты Ка-52, Ка-27ПЛ, Ка-27ПС, Ка-29 - и авиация других боевых кораблей группы использовали поход для совершенствования летного мастерства и отработки практических навыков. Всего было совершено более 750 вылетов для выполнения задач поисково-спасательного обеспечения, воздушной разведки и поддержания благоприятного оперативного режима.

Но что особенно ценно - на качественно новом уровне, в ходе реальных боевых действий было отработано взаимодействие с командованием и авиацией Воздушно-космических сил, решены задачи применения авиационной группы с борта авианесущего крейсера. Летчики-истребители и экипажи корабельных вертолетов - не только с "Адмирала Кузнецова", но и с кораблей охранения - несли боевое дежурство, осуществляя противолодочную и противовоздушную оборону совместно с силами постоянного оперативного соединения ВМФ России, которое действует в Средиземном море на постоянной основе.

В 2017-м готовят к спуску на воду многоцелевую АПЛ "Казань" и стратегический подводный ракетоносец "Князь Владимир"

В целях отработки межфлотского взаимодействия в Средиземном море проведены все виды учений и совместные тренировки с боевыми кораблями Балтийского и Черноморского флотов. В дальней морской и океанской зонах экипажами КАГ выполнены учебно-боевые упражнения с применением ракетного, артиллерийского и противолодочного вооружений.

Разбор полетов

Как удалось обеспечить столь длительное пребывание и боевую работу внушительной группировки вдали от своих берегов?

Владимир Королев: В составе КАГ действовали танкеры "Сергей Осипов", "Кама", спасательные буксирные суда "Николай Чикер", "Алтай" и средний морской танкер "Дубна". Такая поддержка судами вспомогательного флота позволила обеспечить полную автономность авианосной группы на протяжении всего похода. Два судна обеспечения "Алтай" и "Дубна" и сейчас продолжают выполнять задачи военно-морского присутствия в дальней океанской зоне. Успешное выполнение боевой задачи в Средиземном море подтвердило способность российского ВМФ эффективно действовать в любом районе Мирового океана в составе самодостаточных группировок.

Cудя по вашим оценкам, получен очень важный опыт. На оперативном сборе руководящего состава ВМФ в Петербурге его анализировали?

Владимир Королев: Конечно, и самым детальным образом. На этом же сборе провели конференцию, посвященную 190-летию создания Военно-морской академии им. Кузнецова, где говорили о том, что практическая и теоретическая подготовка кадров для ВМФ должна базироваться не только на многовековых традициях, но и на том актуальном опыте, который получаем сегодня. Его необходимо внедрять в программы военно-морских образовательных учреждений и учебных центров ВМФ.

Тактика действий корабельной авианосной группы, безусловно, ляжет в основу формирования новых подходов к использованию авианесущих кораблей на море. Опыт важен и для военных историков - как еще одно достижение отечественного военно-морского искусства.

Теперь, как бывало и прежде, российские корабли и подводные лодки несут боевую службу на значительном удалении от своих берегов. И задач подобного рода лишь прибывает. Можно ли говорить о разумной достаточности наших сил в море?

Владимир Королев: Достаточность определяется наличием потенциальных и реальных угроз с океанских и морских направлений. На данный момент задачи присутствия сил ВМФ России в различных морских и океанских районах решают свыше 100 боевых кораблей, подводных лодок, судов обеспечения. Они действуют в составе группировок и отрядов. Это оправдано. Главная цель этого присутствия - безопасность и стабильность. С этим и только с этим должен ассоциироваться Андреевский флаг в море.

Строим для себя

Но корабельный состав ВМФ должен обновляться, чтобы не снижать планку…

Владимир Королев: Это и происходит. Действует Государственная программа военного кораблестроения, определены рамки гособоронзаказа. Какого пополнения ждем в этом году? Планируется, в частности, принять фрегат 1135.6 "Адмирал Макаров", большой десантный корабль "Иван Грен" проекта 11711 и ледокол "Илья Муромец". Он сейчас на завершающем этапе достройки, и это первое судно такого класса для ВМФ за несколько десятилетий.

На российских верфях, в соответствии с графиком, идет строительство нескольких серий надводных и подводных кораблей. Это корветы проекта 20380 "Резкий" и проекта 20386 "Дерзкий", малые ракетные корабли проекта 22800 "Шквал", "Шторм", "Циклон", "Буря", патрульный корабль проекта 22160 "Сергей Котов".

В декабре на Севмаше по проекту 955А "Борей" заложили подводный крейсер стратегического назначения "Князь Пожарский" - он стал восьмым в этой серии. Там же, напомню, строятся многоцелевые АПЛ проекта 885М "Ясень".

Крейсеры - атомные и неатомные - сохранятся в составе ВМФ. На них - равнение по всем вопросам службы

И головной корабль этого типа уже в строю...

Владимир Королев: Да, под именем "Северодвинск" несет службу на Северном флоте. А в этом году запланирован вывод из эллинга АПЛ "Казань" - в линейке "Ясеней" она идет второй. Ждем скорого пополнения и среди "Бореев": в 2017-м на Севмаше должны спустить на воду подводный крейсер "Князь Владимир". В группировке стратегических ракетоносцев четвертого поколения он станет четвертым.

А место, что освободится на стапеле, пустовать не будет?

Владимир Королев: Не будет. Там же, на Севмаше, в этом году намечена к закладке еще одна АПЛ серии "Ясень".

Замечено и другое: наряду с созданием атомных субмарин активизировалось строительство дизель-электрических. Шесть новых подлодок с Адмиралтейских верфей уже получил Черноморский флот...

Владимир Королев: В этом году закладываем еще две дизель-электрические по проекту 636.3. Они станут первыми из шести запланированных к постройке для подводных сил Тихоокеанского флота. А уже в первом полугодии там же, на Адмиралтейских верфях в Петербурге, для ВМФ будут заложены два принципиально новых патрульных корабля, корпус которых будет иметь ледовый класс. Как видим, военный флот России по всем составляющим активно обновляется.

Что касается систем вооружения для кораблей и подводных лодок, то здесь делаем упор на оснащение высокоточным оружием.

Кораблю с таким вооружением нужны особые "глаза" и "уши". На этом направлении есть подвижки или планы, которые можно приоткрыть?

Владимир Королев: Есть, но приоткрыть могу только в самых общих чертах. Недавно на одном из предприятий ОПК я знакомился с действующим производством и новыми разработками комплексов связи и управления для строящихся и перспективных кораблей и подводных лодок. Могу сказать, что в интересах ВМФ создаются адекватные средства коммутации и маршрутизации для береговых объектов связи. Одновременно с этим идет разработка базового перспективного Многофункционального интегрированного комплекса связи для надводных кораблей всех классов. Причем такой комплекс строится на принципиально новой программно-аппаратной платформе. Она позволяет обеспечить весь требуемый перечень инфотелекоммуникационных возможностей для надводных кораблей.

Создаются новые системы мониторинга жизнедеятельности личного состава подводных лодок и надводных кораблей в различных условиях боевой и повседневной службы. Как высказался в свое время известный российский адмирал Иван Федорович Лихачев, "в наш век нескончаемых усовершенствований и преобразований в морском искусстве единственное средство не быть позади других - это стремиться быть впереди всех".

Тралам не дают отставку

К традиционному для флота минному оружию это тоже применимо? Какие здесь наметились тенденции?

Владимир Королев: Вопросы противоминной обороны никогда не теряли своей актуальности. Министерство обороны и Главное командование ВМФ, наряду с развитием подводных сил, морской авиации, береговых войск уделяет огромное внимание проектированию и строительству противоминных кораблей нового поколения.

Недавно мы подняли флаг на головном корабле - это "Александр Обухов". В обозримой перспективе для ВМФ будет построено еще семь кораблей противоминной обороны подобного типа. А в долгосрочном плане составы флотов должны пополнить, как минимум, 40 кораблей ПМО. Свою задачу видим в том, чтобы противоминное обеспечение действий группировок ВМФ в море отвечало требованиям времени. Это касается и дальнейшей работы по оснащению минно-тральных кораблей роботизированными средствами для поиска, обнаружения и уничтожения мин.

Такими средствами уже обладает "Александр Обухов". При проектировании и строительстве корабля сделан важнейший шаг по формированию противоминного контура с применением новейших, высокоэффективных гидроакустических станций, размещаемых как на самом корабле, так и на роботизированных поисковых системах. "Александр Обухов" обладает автоматизированной системой управления противоминными действиями.

А привычные слуху минные тралы уходят в отставку?

Владимир Королев: Вовсе нет. Тот же "Александр Обухов" может использовать и традиционное тральное вооружение, обладает высокой маневренностью за счет применения эффективного комплекса различных подруливающих устройств.

Будет на кого равняться

Образцом в организации службы на надводном корабле и самого флотского уклада жизни всегда считались крейсеры. Их группировка сохранится в составе ВМФ?

Владимир Королев: Недавно на Северный флот, к месту постоянной дислокации, прибыл ракетный крейсер "Маршал Устинов". Ремонт и глубокую модернизацию тяжелого атомного ракетного крейсера "Адмирал Нахимов" (однотипного с действующим крейсером "Петр Великий") планируется завершить до 2020 года. Эти работы ведут на Севмаше. Завод производит замену и обновление систем жизнеобеспечения корабля, радиотехнического вооружения, систем корабельной энергетики. Планом модернизации предусмотрена замена комплексов ракетного и артиллерийского вооружения.

Доклады по каждому этапу модернизационных работ на крейсере, как и по графику ремонта и строительства других кораблей, мы регулярно получаем. Так что крейсеры - и атомные, и неатомные - сохранятся в составе ВМФ. На них действительно все равняются в вопросах организации корабельной службы и сохранения флотских традиций.

А перспективы развития морской авиации - что об этом можно сказать? В том числе с учетом боевого опыта летчиков авиакрыла с "Адмирала Кузнецова"?

Владимир Королев: Морская авиация развивается синхронно с развитием других составляющих ВМФ. Наряду с обновлением истребительной, палубной авиации мы уделяем неослабное внимание противолодочной. Она незаменима. Сейчас реализуется программа модернизации противолодочных самолетов Ил-38 и противолодочных вертолетов Ка-27. Совсем недавно в центр боевого применения и переучивания летного состава Морской авиации ВМФ - это город Ейск в Краснодарском крае - прибыли первые два летательных аппарата, прошедшие модернизацию: самолет Ил-38Н "Виктор Потапов" и вертолет Ка-27М.

Новый бортовой комплекс "Новелла" увеличивает эффективность противолодочных Ил-38Н в четыре раза

Противолодочный самолет в результате модернизации получил радиоэлектронный комплекс "Новелла", который позволяет увеличить эффективность поиска и обнаружения подводных лодок в четыре (!) раза. И плюс к тому обладает возможностями ведения разведки и выдачи целеуказания. Этот же самолет с помощью новой поисково-прицельной системы может уверенно находить подводные лодки и уничтожать их, причем с применением расширенной (по сравнению с базовым Ил-38) номенклатуры вооружений. Среди других задач и возможностей модернизированного Ил-38Н - радиоэлектронное наблюдение за морем, постановка минных заграждений, поиск и спасение людей на море, а также экологический мониторинг водной поверхности.

Ракеты "Калибр", которыми вооружены корабли ВМФ России, показали высокую эффективность. Источник: "Вести-24" / Curious / forums.airbase.ru

К-27, как и Ил-38 - давно известная на флоте машина. Литера "М" в названии на какие метаморфозы указывает?

Владимир Королев: На вертолетах Ка-27М обновляется бортовое радиоэлектронное оборудование, установлены новые средства обнаружения и поражения подводных лодок, а также более современное радиоакустическое оборудование. Все вместе взятое позволяет вертолетам этого типа значительно повысить эффективность выполнения задач по своему предназначению.

Курсанты и куранты

Все новые и новые радиотехнические системы, приходящие на флот, мощные вычислительные комплексы, астронавигация, бортовая электроника - не вытесняет ли это самую романтичную из флотских специальностей - штурманскую?

Владимир Королев: Такой опасности, уверен, нет. Наличие на кораблях современных технических средств может лишь облегчить деятельность штурмана, сделать его работу более эффективной. Но эта специальность была, есть и будет на флоте очень значимой. А сегодня, когда корабли и подводные лодки решают ответственные задачи военно-морского присутствия в дальних точках Мирового океана, роль и ответственность флотских штурманов только возрастает.

Штурманская служба ВМФ насчитывает около трех тысяч специалистов, почти тысяча из них - офицеры. А конкурс в военно-морские учебные заведения на штурманскую специальность в 2016 году составил 3,5 человек на место. И мы напрямую заинтересованы в качественном отборе кандидатов. Первый и главный резерв для поступления на штурманскую специальность - это, конечно, нахимовцы.

А где теперь учат на штурмана?

Владимир Королев: У нас более десяти учебных подразделений. Прежде всего, это кафедры кораблевождения в высших военно-морских учебных заведениях Владивостока, Севастополя, Санкт-Петербурга и Калининграда. Там ведут подготовку специалистов технических средств кораблевождения. Есть кафедра штурманской службы ВМФ в Военно-морской академии.

Знания, навыки и традиции штурманского дела передают более 200 профессоров и преподавателей. В их распоряжении - учебные лаборатории и специальные тренажеры. Для морской подготовки будущих штурманов используются несколько учебных кораблей и десять учебных катеров. Поэтому я убежден: профессия штурмана всегда останется нужной и, конечно же, одной из самых романтичных на флоте.

Наш флот - часть той силы, которой принято гордиться и которой посвящены слова известной песни "От тайги до британских морей…". Как встречают военные моряки День защитника Отечества?

Владимир Королев: Не снижая боеготовности. Это главное. Принимая поздравления от близких, нам важно помнить, что Военно-морской флот, Вооруженные силы для того и существуют, чтобы надежно защищать их мирную жизнь. И мы не допустим даже малейшей угрозы извне безопасности нашей Родины.

420 боевых вылетов в том числе 117 - ночью, совершено с палубы авианесущего крейсера "Адмирал Кузнецов" в рамках антитеррористической операции у берегов Сирии в Средиземном море

А сам праздник, надеюсь, пройдет заметно. Ведь этой традиции почти сто лет. На Северном, Тихоокеанском, Черноморском, Балтийском флотах и Каспийской флотилии будут торжественные построения, митинги, встречи с ветеранами. На боевых кораблях состоится торжественный подъем Андреевского флага и флагов расцвечивания. Командование флотов возложит венки и цветы к мемориалам защитников Отечества.

Незадолго до этого состоялось другое символическое для нас событие. На историческом здании Нахимовского военно-морского училища в Санкт-Петербурге были вновь запущены стрелки уникальных часов, которым уже за сто лет.

Эти куранты были свидетелями многих исторических событий, пережили Ленинградскую блокаду, но в какой-то момент, лет тридцать назад, остановились. А теперь общими заботами ВМФ, самого училища и городских властей Петербурга часы удалось восстановить, они вновь пошли. Мы провели торжественную церемонию на набережной Невы перед главным зданием Нахимовского училища. И с этого символичного момента ведем отсчет нового этапа в развитии военного флота нашей страны.

Желаю успехов всем, кто посвятил свою жизнь морю. Тем, кто выбрал для себя нелегкую, но почетную военную службу. Чистого горизонта и семь футов под килем!

Александр Емельяненков