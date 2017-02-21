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Чемезов о новом истребителе и Трампе

22.02.2017 Военный паритет 107 0
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С.Чемезов
Скрин видеоинтервью С.Чемезова Defense News
Источник: Defense News

Крупнейшая российская компания Ростех будет сотрудничать с Объединенными Арабскими Эмиратами по программе создания легкого истребителя пятого поколения, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на defensenews.com.

Генеральный директор компании Сергей Чемезов провел брифинг для СМИ, а также дал подробное видеоинтервью американскому военному изданию Defense News. По его словам, разработка будет начата в 2018 году и потребует длительного времени, производство будет осуществляться в Эмиратах. Он также выразил надежду, что новый истребитель вызовет интерес среди соседних стран. Сотрудничество по истребителю может осуществляться в виде создания совместного предприятия.

Чемезов также сообщил, что со дня на день ожидается подписание с Индонезией по истребителям Су-35, в 2014 году с Египтом был подписан контракт на сумму 3,5 млрд долл США - по МиГ-29, ракетам и береговой обороне.

"Мы не владеем всей оборонной промышленностью России, Ростеху это не под силу", заявил Чемезов, когда его спросили, есть ли другие российские игроки в военной сфере. Он заявил, что на определенных рынках российское вооружение обгоняет американское благодаря "весьма конкурентоспособной цене и качеству".

Журналисты спросили про его отношение к новому президенту США Дональду Трампу. Чемезов выразил осторожный оптимизм, заявив, что Трамп был бизнесменом, поэтому "бизнес-составляющая в политике будет преобладать". "Президент Трамп представляет крупный бизнес, а бизнес это экономические интересы, а у бизнесменов экономические интересы всегда будут преобладать над политическими. Надеюсь, что это положительно повлияет на политические отношения между нашими странами, и это, естественно, будет позитивно влиять на глобальный политический климат", сказал он изданию Defense News.


Оригинал статьи и видео на defensenews.com.

21.02.2017
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принадлежат Военный паритет
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Страны
Египет
Индонезия
ОАЭ
Россия
США
Продукция
МиГ-29
Су-35
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Ростех
Персоны
Трамп Дональд
Чемезов Сергей
Проекты
Истребитель 5 поколения

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