F-35. Первый японский летчик опробовал самолет в воздухе
|
Отрасли и сферы: Авиация + Рынки и сотрудничество
|
Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии
Источник: аirheadsfly.com
Первый японский летчик совершил полет на истребителе Lockheed Martin F-35, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на аirheadsfly.com.
Подполковник Накано Лас (Nakano las) выполнил полет с аэродрома базы Люк (Аризона). Эта база является центром подготовки пилотов из США, Австралии, Израиля, Италии, Норвегии и Японии. "Это историческое событие для ВВС сил самообороны Японии и для меня как пилота. Этот полет был прекрасен, погода была хорошая, самолет великолепен. Я никогда не забуду этот день", сказал пилот.
Япония планирует купить 42 истребителя F-35 для замены устаревших F-4 Phantom и F-15J Eagle. В настоящее время на базе находятся три японских самолета, четвертый прибудет в этом месяце. В общей сложности Люк станет местом дислокации шести эскадрилий и 144 истребителей этого типа. В настоящее время здесь обучаются летчики из Южной Кореи, Турции, Нидерландов и Дании.
21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат Военный паритет
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
16.09.2016 Пять лучших (и худших) боевых самолетов всех времен (The National Interest, США)
14.03.2016 ВВС США бьют тревогу
25.09.2014 США не передадут Южной Корее стелс-технологии
25.03.2014 Южная Корея официально объявила о выборе F-35
25.02.2014 ВВС Японии наращивают боевую мощь
01.11.2013 Южная Корея может приобрести смешанный парк новых истребителей
26.09.2013 «Боинг» выбыл из южнокорейского истребительного тендера
20.09.2013 Республика Корея выберет победителя тендера на поставку истребителей по программе FX-3 на следующей неделе