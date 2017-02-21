F-35. Первый японский летчик опробовал самолет в воздухе



Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС Японии

Источник: аirheadsfly.com Накано Лас (Nakano las) пилот F-35 ВВС ЯпонииИсточник: аirheadsfly.com

Первый японский летчик совершил полет на истребителе Lockheed Martin F-35, сообщает "Военный Паритет" со ссылкой на аirheadsfly.com.

Подполковник Накано Лас (Nakano las) выполнил полет с аэродрома базы Люк (Аризона). Эта база является центром подготовки пилотов из США, Австралии, Израиля, Италии, Норвегии и Японии. "Это историческое событие для ВВС сил самообороны Японии и для меня как пилота. Этот полет был прекрасен, погода была хорошая, самолет великолепен. Я никогда не забуду этот день", сказал пилот.

Япония планирует купить 42 истребителя F-35 для замены устаревших F-4 Phantom и F-15J Eagle. В настоящее время на базе находятся три японских самолета, четвертый прибудет в этом месяце. В общей сложности Люк станет местом дислокации шести эскадрилий и 144 истребителей этого типа. В настоящее время здесь обучаются летчики из Южной Кореи, Турции, Нидерландов и Дании.