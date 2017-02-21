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Одна из подлодок ВМФ России будет названа в честь города Волхов

22.02.2017 ИТАР-ТАСС 93 0
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Б-268 "Великий Новгород"
Церемония подъема Военно-Морского флага России на большой дизель-электрической подводной лодке Б-268 "Великий Новгород" проекта 06363. Санкт-Петербург, 27.10.2016 (с)
Источник: Сергей Коньков / ТАСС

Планируется, что это будет одна из строящихся на "Адмиралтейских верфях" проекта 636 "Варшавянка"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 февраля. /ТАСС/. Одна из строящихся для ВМФ России подводных лодок будет названа в честь города воинской славы Волхова Ленинградской области. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе правительства региона.

"Главкомат ВМФ одобрил идею присвоения имени города трудовой доблести и славы Волхова одной из строящихся подводных лодок", - сообщили в областном правительстве, сославшись на поступившие документы.

В пресс-службе уточнили, что скорее всего это будет одна из строящихся сейчас на "Адмиралтейских верфях" проекта 636 "Варшавянка".

В правительстве отметили, что это решение имеет особое значение для Ленинградской области в связи с тем, что оно принято в год 90-летия региона.

Ранее губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил журналистам, что к юбилею региона достигнута договоренность с рядом структур о присвоении имен областных городов новой технике. "К юбилею Ленинградской области мы попросили различные федеральные ведомства найти возможность назвать самолеты, лодки, корабли именами городов Ленинградской области. Пока два решения есть: город Гатчина - это самолет, и будет неатомная подводная лодка - "Волхов", - сказал губернатор и добавил, что рассматривается также вариант наименования кораблей и, возможно, поезда в честь городов области. 8 февраля в Пулково был представлен самолет Boeing 737-800, названный "Гатчина" в честь празднования 90-летия образования Ленинградской области.

Боевое прошлое города

Город Волхов, возникший в 1918 году на месте поселка строителей Волховской ГЭС, сыграл важнейшую роль в Ленинградской битве, продолжавшейся с июля 1941 года по июнь 1944 года. В ходе Тихвинской операции осенью 1941 года советские войска остановили противника на подступах к Волхову.

В самом Волхове с первых дней войны шло формирование народного ополчения, его жители (население Волхова перед войной составляло около 30 тысяч человек) перечислили более 1 млн рублей в Фонд обороны страны. В годы войны в Волхове работали семь предприятий, в том числе Волховская ГЭС, которая снабжала электроэнергией осажденный Ленинград. Для этого по дну Ладожского озера летом 1942 года было проложено более 100 км кабеля. Обеспечение Ленинграда электричеством по этому кабелю и по воздушным линиям в обход линии фронта называли прорывом энергетической блокады Ленинграда.

В конце 2015 года Межгосударственный Союз городов- героев СНГ присвоил райцентру Волхов Ленинградской области звание "Город трудовой доблести и славы" в память о заслугах его жителей в годы Великой Отечественной войны.

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Boeing
Адмиралтейские верфи
Проекты
636 Варшавянка
Союз РН

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