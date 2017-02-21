Глава МИД Турции назвал позитивными переговоры с Россией по поставкам С-400
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Мевлют Чавушоглу
Источник: © EPA/PHILIPP GUELLAND
АНКАРА, 21 фев - РИА Новости. Российско-турецкие переговоры о поставке зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 успешно продолжаются, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"Переговоры с Россией по С-400 проходят в позитивном ключе", - цитирует турецкого министра газета Sabah.
Ранее гендиректор "Ростеха" Сергей Чемезов подтвердил, что Москва и Анкара ведут переговоры о поставке С-400 "Триумф".
С 2007 года С-400 стоят на вооружении российской армии. Единственной страной, с которой заключен контракт о поставках, является Китай. Кроме того, идут переговоры о поставках С-400 в Индию.
ЗРК С-400 "Триумф" предназначен для поражения на дальней и средней дистанции всех современных и перспективных средств воздушного нападения, включая стратегические бомбардировщики, тактические баллистические и крылатые ракеты, гиперзвуковые цели.
"Триумф" - единственная система, выборочно применяющая нескольких типов ракет для обеспечения эшелонированной противовоздушной обороны. Данная система способна перехватывать аэродинамические цели на дальности до 400 километров и высоте до 30 километров при их скорости до 4,8 километра в секунду.
21.02.2017
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