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В "Рособоронэкспорте" рассказали об ожиданиях от форума "Армия-2017"

22.02.2017 РИА Новости 80 0
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Армия-2016
Международный военно-технический форум "Армия-2016"
Источник: Сергей Бобылев/пресс-служба Министерства обороны РФ/ТАСС

КУБИНКА (Московская область), 21 фев - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" планирует провести переговоры с делегациями 60 стран на третьем международном военно-техническом форуме "Армия-2017", который пройдёт в подмосковном парке "Патриот" 22-27 августа, заявил начальник управления анализа и перспективного планирования "Рособоронэкспорта" Борис Симакин.

"Если в 2016 году по линии "Рособоронэкспорта" на форуме были проведены встречи и переговоры с представителями 47 государств мира, то теперь мы намерены расширить их географию примерно до 60 стран, надеемся встретить здесь и наших теперь уже традиционных партнёров, и новых посетителей", - сказал Симакин на встрече с иностранными военными дипломатами.

По его словам, "Рособоронэкспорт" развернёт свою экспозицию в расширенном формате на новой площадке в строящемся в настоящее время демонстрационном центре госкорпорации "Ростех".

"Рособоронэкспорт" будет акцентировать внимание иностранных партнёров на вооружении, которое в наибольшей степени приспособлено для борьбы с вооружёнными формированиями террористов, способными действовать с использованием специфических приёмов ведения боевых действий. Готовим содержательные предложения по оснащению российским вооружением войск специального назначения, на которые в основном возлагаются задачи по борьбе с террористическими формированиями", - добавил Симакин.

21.02.2017
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