Шойгу: НАТО продолжает отказываться от сотрудничества с РФ
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Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Глобальная безопасность
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Минобороны РФ
Источник: Михаил Джапаридзе/ТАСС
Москва и альянс могут добиться успеха в борьбе с международным терроризмом, однако НАТО называет Россию главной угрозой, отметил министр
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Руководство НАТО продолжает отказываться от сотрудничества с Россией, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
"Что касается наших отношений с НАТО, руководство Североатлантического союза сохраняет прежний курс на отказ от всех форм практического сотрудничества с нами и продолжает само себя пугать нашей угрозой", - сказал Шойгу.
По словам министра, вместо того чтобы объединить усилия с РФ в борьбе с терроризмом, "альянс объявил Россию главной угрозой и наращивает свой военный потенциал вдоль наших границ". "В последнее время значительно увеличилось количество учений НАТО в Восточной Европе, в Балтийском и Черном морях. Зачастую они носят открытый антироссийский характер и антироссийскую направленность", - отметил Шойгу.
Так, отметил министр, Минобороны все чаще фиксирует пребывание кораблей НАТО с ракетным вооружением в Черном море, кроме того, страны альянса активизировали разведывательную деятельность по периметру территории России. "За 10 лет общее количество полетов разведывательной авиации альянса у наших границ выросло практически в три раза, а на юго-западе России - в восемь раз. Для сравнения, в 90-х годах таких полетов было 107, в 2000-х - 298, в 2016 году - 875", - рассказал министр.
РФ готова к диалогу
Россия готова к равноправному диалогу с Североатлантическим альянсом и планирует для развития партнерства использовать такие форматы, как консультации рабочих групп Совета Россия - НАТО и Международной группы поддержки Сирии.
Об этом сообщил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу.
"Система ПРО США в Европе вышла на уровень начальной оперативной готовности. В 2016 году развернут комплекс противоракетной обороны в Румынии. До конца года в Польше предусматривается установка американских ракет-перехватчиков "Стандарт-3" (Standard Missile 3). Совокупный военный бюджет государств альянса сегодня составляет более $900 млрд, что в десятки раз превосходит оборонные расходы России", - рассказал Шойгу.
"Тем не менее мы готовы к налаживанию равноправного диалога с Брюсселем по всему комплексу проблем глобальной и региональной безопасности. Рассчитываем, что этому будет способствовать Совет Россия - НАТО, который возобновил свою работу в 2016 году", - сказал министр. Он уточнил, что для "развития партнерства по линии НАТО" предполагается использовать "такие форматы как Московская конференция по международной безопасности, консультации рабочих групп Совета Россия - НАТО и Международной группы поддержки Сирии".
Шойгу считает, что Россия и НАТО могли бы добиться успеха в совместной борьбе с международным терроризмом, в первую очередь противодействии распространению "Исламского государства" (запрещено в РФ) и других террористических организаций. Министр напомнил о положительном опыте взаимодействия по проблеме сирийского химического оружия. "Тогда в короткие сроки на российских кораблях был развернут международный координационный штаб, и без единого выстрела из Сирийской Арабской Республики вывезено 1,3 тысяч тонн компонентов химического оружия", - сказал Шойгу.
21.02.2017
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