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Шойгу: ударный потенциал высокоточного оружия РФ к 2021 году повысится в 4 раза

22.02.2017 ИТАР-ТАСС 108 0
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Су-34 и Т-50
Фронтовой бомбардировщик Су-34 и российский многоцелевой истребитель пятого поколения Т-50
Источник: © Сергей Бобылев/ТАСС

Боевые возможности российской авиации вырастут в полтора раза, указал также министр

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ударный потенциал российского высокоточного оружия к 2021 году увеличится в четыре раза, заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Ударный потенциал нашего высокоточного оружия к 2021 году увеличится в четыре раза, что позволит обеспечить безопасность России по всему периметру наших границ", - сказал он на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

Также, по его словам,  боевые возможности российской авиации к концу 2020 года увеличатся в полтора раза за счет поступления самолетов нового поколения. 

Он напомнил, что к концу 2020 года в Сухопутных войсках будет не менее 70% современного вооружения и техники. "В первую очередь это танки и боевые машины пехоты, созданные на базе платформ "Армата" и "Курганец", а также самоходные артиллерийские установки "Коалиция-СВ", а в Военно-воздушные силы поступят самолеты нового поколения, что повысит боевые возможности нашей авиации в 1,5 раза", - сказал он.

Ранее министр отмечал, что перспективные боевые авиационные комплексы должны повысить огневые возможности ВКС РФ по уничтожению крылатых ракет в полтора раза.

После 2018 года в российские войска должен начать поступать ПАК ФА - перспективный истребитель пятого поколения Т-50. Он совершил первый полет в 2010 году. Как ожидается, первые пять серийных самолетов поступят уже в этом году. 

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
ПАК ФА
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Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
Истребитель 5 поколения

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