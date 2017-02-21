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Созданные для Байконура ракеты "Союз" не подходят для запуска с Восточного

22.02.2017 ИТАР-ТАСС 80 0
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Источник: © Марина Лысцева/ТАСС

В связи с этим будут изготовлены новые ракеты-носители "Союз-2" для запуска метеоспутников "Метеор" и аппаратов "Канопус-В"

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ракетно-космический центр "Прогресс" изготовит новые ракеты "Союз-2" для запуска метеоспутников "Метеор" с космодрома Восточный, поскольку имеющиеся носители, произведенные с учетом условий Байконура, не подходят для нового российского космодрома, сообщил сегодня ТАСС гендиректор предприятия Александр Кирилин.

"На третий квартал 2017 года запланировано изготовление и доставка на космодром Восточный двух ракет-носителей "Союз-2": этапа 1а - для запуска космического аппарата "Канопус-В" (двух аппаратов - прим. ТАСС) и этапа 1б - для запуска космического аппарата "Метеор", - рассказал он.

Необходимость в новых ракетах возникла в связи изменениями, внесенными в конструкцию стартового комплекса космодрома Восточный. "Стартовый комплекс ракеты-носителя "Союз-2" космодрома Восточный отличается от аналогичных стартовых комплексов космодрома Байконур наличием мобильной башни обслуживания. Для отвода паров жидкого кислорода за пределы башни обслуживания на ракете-носителе предусмотрены специальные пароотводные устройства", - пояснил Кирилин.

Ряд новшеств получили и сами носители. "Модернизации подверглась бортовая вычислительная машина ракеты-носителя, которая стала более современной, производительной и менее габаритной. Новые химические источники тока, установленные на ракете, являются батареями постоянной готовности и не требуют зарядно-аккумуляторной станции. Впервые на РН "Союз-2" устанавливается российская система бортового видеоконтроля процессов разделения блоков РН в полете", - рассказал глава предприятия.

Ближайший запуск спутника "Метеор-М" №2-1, как ранее сообщалось, намечен с Восточного на конец 2017 года, сразу после запуска двух спутников дистанционного зондирования Земли "Канопус-В" №3 и №4, а следующий "Метеор-М" №2-2 планируется запустить в 2018 году. При этом, по словам Кирилина, планировалось, что пуски "Метеоров" будут проводиться с космодрома Байконур, поэтому РКЦ "Прогресс" были изготовлены и сданы Роскосмосу две ракеты-носителя "Союз-2.1б".

Изначально запуск "Метеора-М" №2-1 должен был состояться в 2014 году, "Метеора-М" №2-2 - в 2015 году, когда Восточный только строился. Затем планы поменялись и пуски перенесли с Байконура на Восточный. Поэтому сейчас госкорпорация "Роскосмос" ищет новые предложения по нагрузке для уже имеющихся ракет, пояснил ситуацию гендиректор РКЦ "Прогресс".

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз РН
Союз-2 РН

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