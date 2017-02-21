Шойгу отметил интерес ближневосточных стран к российской военной технике
|
Отрасли и сферы: Общеотраслевая информация + Рынки и сотрудничество
|
Сергей Шойгу
Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС
МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российское вооружение и военная техника все чаще привлекают внимание стран на Ближнем Востоке, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.
"Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Кувейт приобретают вооружение и военную технику прежде всего у США и ряда стран Запада. Вместе с тем в последнее время их внимание все больше привлекает современная российская военная техника", - сказал министр на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.
Шойгу сообщил, что сотрудничество с Ливией приостановлено из-за введенного Советом Безопасности ООН эмбарго на поставку в страну продукции военного назначения.
21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются
- Похожие новости
17.02.2017 МО РФ подготовило первую группу сирийских саперов для масштабного разминирования страны
13.02.2017 10 лет "мюнхенской речи": в чем оказался прав Владимир Путин
17.01.2017 Русские вооружат ливийского генерала, бросая вызов Западу (The Times)
26.12.2016 Основы несокрушимости
23.12.2016 Путин назвал армию России сильнейшей, но отметил, что расслабляться нельзя
28.11.2016 Эксперт рассказал, почему Иран вряд ли купит российские Су-30
28.11.2016 Диалоги в Пекине
23.11.2016 Иран выигрывает от отношений России и Израиля (NRG, Израиль)