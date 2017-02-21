Шойгу отметил интерес ближневосточных стран к российской военной технике



Сергей Шойгу

Источник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС Сергей ШойгуИсточник: © Михаил Климентьев/пресс-служба президента РФ/ТАСС

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Российское вооружение и военная техника все чаще привлекают внимание стран на Ближнем Востоке, сообщил во вторник министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

"Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар и Кувейт приобретают вооружение и военную технику прежде всего у США и ряда стран Запада. Вместе с тем в последнее время их внимание все больше привлекает современная российская военная техника", - сказал министр на лекции на открытии II Всероссийского молодежного форума "Международное военно-политическое и военно-экономическое сотрудничество: современные тенденции" в МГИМО.

Шойгу сообщил, что сотрудничество с Ливией приостановлено из-за введенного Советом Безопасности ООН эмбарго на поставку в страну продукции военного назначения.