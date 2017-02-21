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Ледокол "Илья Муромец" войдет в состав ВМФ России осенью 2017 года

22.02.2017 РИА Новости 87 0
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Ледокол проекта 21180 «Илья Муромец»
Спущенный на воду головной дизель-электрический ледокол обеспечения проекта 21180 «Илья Муромец», строящийся для ВМФ России, у достроечной стенки АО «Адмиралтейские верфи». Санкт-Петербург, 10.06.2016
Источник: Curious / forums.airbase.ru

МОСКВА, 21 фев - РИА Новости. Дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец", строящийся для ВМФ России, войдет в состав флота осенью 2017 года, сообщил представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ по ВМФ Игорь Дыгало.

"Планируется, что ледокол "Илья Муромец" проекта 21180, строящийся для Военно-морского флота России на предприятии "Адмиралтейские верфи" в соответствии с государственной программой военного кораблестроения, будет передан в состав ВМФ России осенью 2017 года после завершения всех этапов испытаний", - сказал Дыгало.

По его словам, в настоящее время ледокол находится на этапе достройки, которая осуществляется в соответствии с графиком.

"Илья Муромец" - первый ледокол в России, на котором винто-рулевые колонки закреплены вне корпуса судна с помощью шарнирного механизма и могут вращаться вокруг вертикальной оси на 360 градусов, что позволяет ледоколу свободно двигаться носом, кормой и бортом.

21.02.2017
Права на данный материал
принадлежат РИА Новости
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Страны
Россия
Компании
Адмиралтейские верфи
Минoбороны РФ

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