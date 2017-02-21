Пятый полк с С-400 заступил на боевое дежурство в Подмосковье
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Источник: © Виталий Невар/ТАСС
Техника прибыла в пункт постоянной дислокации по железной дороге с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения боевых стрельб
МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Пятый полк, вооруженный зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", заступил на боевое дежурство в Подмосковье, сообщили во вторник в пресс-службе Минобороны РФ.
"Во вторник, 21 февраля, боевые расчеты зенитного ракетного полка подмосковного соединения ПВО Воздушно-космических сил, принявшие на вооружение новый полковой комплект зенитной ракетной системы С-400 "Триумф", приступили к несению боевого дежурства по противовоздушной обороне Москвы и центрального промышленного района России", - говорится в сообщении, поступившем в ТАСС.
Техника прибыла в пункт постоянной дислокации по железной дороге с полигона Капустин Яр в Астраханской области после успешного проведения боевых стрельб и приема системы от представителей завода-изготовителя.
"С постановкой новых зенитных ракетных комплексов на боевое дежурство в составе соединений ПВО ВКС уже пять зенитных ракетных полков, укомплектованных зенитной ракетной системой С-400 "Триумф", обеспечивают противовоздушную оборону Москвы и центрального промышленного района России", - добавили в Минобороны.
С-400 "Триумф" - новейшая российская зенитная ракетная система большой дальности, принятая на вооружение в 2007 году. Она предназначена для уничтожения авиации, крылатых и баллистических ракет, в том числе среднего радиуса действия, также может применяться против наземных объектов. Дальность действия С-400 достигает 400 километров.
21.02.2017
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