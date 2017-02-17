Есть ли будущее у российских военных объектов в Белоруссии?
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Флаги Белоруссии и России
В 1995 году Российская Федерация и Белоруссия подписали соглашение, согласно которому недвижимость и участки земли для функционирования военных объектов РЛС «Волга» и 43-го узла связи ВМФ «Вилейка», передаются ВС РФ на 25 лет без возмещения налогов. Срок аренды истекает в 2020 году – как раз под очередную президентскую кампанию в Белоруссии.
Радиолокационная станция типа «Волга» дислоцируется в поселке Ганцевичи в 48 км от Барановичей. Ее строительство было начато в 1981 году, затем законсервировано. Работы по ее достройке и введению в эксплуатацию были активизированы после потери аналогичной станции в Латвии (н.п.Скрунде). В 2002 году РЛС была принята в боевой состав российских Космических войск, а в 2003 году была поставлена на боевое дежурство в системе предупреждения о ракетном нападении. Введение станции позволило восстановить единое радиолокационное поле на западном и северо-западном направлениях.
Объект входит в состав системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) и замыкается на так называемый «ядерный чемоданчик» президента России. С помощью «Волги» осуществляется обнаружение баллистических ракет, космических объектов и контроль воздушного пространства над районами патрулирования подлодок стран НАТО в Северной Атлантике и Норвежском море. В секторе ответственности она обеспечивает слежение за ракетными пусками на дальности в 5 тыс. км и наблюдение за космическими объектами размером с шарик и диаметром в несколько миллиметров на любой из орбит.
Кроме того, данная РЛС интегрирована в единую систему ПВО Союзного государства, является элементом региональной белорусско-российской группировки войск (сил) и входит в объединенную систему ПВО СНГ, в рамках которой осуществляется автоматизированный обмен информацией о воздушной обстановке между командными пунктами ВВС и ПВО России, Белоруссии и Казахстана.
Вторым объектом является зональный пункт связи ВМФ «Вилейка» (или радиостанция «Антей»), расположенный в 10 км от одноименного райцентра Минской области. Эксплуатируется с 1964 года. Через «Антей», главным образом, осуществляется обмен кодированными сигналами Центрального узла связи ВМФ и подводных лодок, находящихся на боевом дежурстве практически во всех океанах. Объект также имеет связь с заветной кнопкой.
Примечательно, что на основании упомянутого выше соглашения, обе станции не имеют статуса военных баз. Но, с учетом того, что РЛС «Волга» входит в состав стратегических сил ядерного сдерживания России и через обе станции можно передавать команды с «чемоданчика», важность данных объектов переоценить сложно. Поэтому вполне логично предположить, что вопрос продление аренды уже прорабатывается.
|Источник: flanker.su
Рассчитывать на то, что Минск продлит двустороннее соглашение на прежних условиях, т.е. безвозмездно, не приходится. Виной тому и сложная экономическая ситуация, и обострившиеся разногласия, как по внутренним, так и по внешним вопросам в рамках совместных интеграционных проектов Союзного государства, ЕАЭС и ОДКБ.
На самом деле, вариантов развития событий не так уж и много. Возможно, Минск последует примеру Казахстана и назначит цену за аренду. Тем более что такая практика широко применяется во всем мире. К примеру, Польша только за использование полигонов во время учений НАТО в 2016 году заработала 14 млн. долларов.
Однако не стоит исключать, что Кремль может предложить Минску продолжить традицию военно-бартерных отношений с государствами-членами ОДКБ и взамен уплаты аренды поставит образцы военной техники и вооружения. На этом фоне уместно будет вспомнить и тот факт, что белорусы много раз просили наше руководство о поставках современного оружия, как на льготных условиях, так и в лизинг. Тем более что сейчас руководство оборонного ведомства Белоруссии анонсируют планы по приобретению у России бронетранспортеров БТР-82А, самолетов Су-30СМ и минометных комплексов «Нона-М1».
2020 год станет для руководства ВС РФ непростым, т.к. помимо военных объектов в Белоруссии, истекает срок аренды и 102-ой российской военной базы в Гюмри.
Однако важно помнить, что вопросы безопасности страны надо рассматривать не только сквозь экономическую призму и имеющиеся разногласия – наличие союзников и поддержка с их стороны стоят гораздо большего.
17.02.2017
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