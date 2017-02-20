Российский истребитель МиГ-25 не обнаружил противника (The National Interest, США)



Высотный сверхзвуковой разведчик МиГ-25Р. Источник: airbase.ru Высотный сверхзвуковой разведчик МиГ-25Р. Источник: airbase.ru

Он был разработан для борьбы против (так и не созданных) американских сверхзвуковых бомбардировщиков.

Истребитель МиГ-25 был создан для борьбы против никогда не существовавшего бомбардировщика, однако внушавшийся им страх помог ускорить разработку одного из самых замечательных истребителей в мире. МиГ-25 стал основой для истребителя МиГ-31, который до сих пор находится в составе российских военно-воздушных сил и который будет продолжать летать в обозримом будущем. Однако небольшое количество еще действующих истребителей МиГ-25 используется в обстоятельствах, которые не могли себе представить его конструкторы, и обычно это происходит с очень ограниченной эффективностью. МиГ-25 был создан для выполнения специфических задач, и поэтому ему никогда не хватало гибкости для того, чтобы приспособиться к изменившемуся стратегическому контексту.

В конце 1960-х годов в СССР впервые был показан самолет, который, казалось, мог претендовать на роль самого смертоносного истребителя в мире. МиГ-25 ("Foxbat" (Летучая мышь) по кодификации НАТО) в воздухе превосходил все существовавшие истребители - он, на самом деле, не уступал ни одному военному самолету, кроме SR-71 Blackbird.

Имея не очень непривлекательное название, устрашающий вид и некоторые великолепные показатели, МиГ-25 по праву претендовал на то, чтобы стать мировым рекордсменом. Он имел чрезвычайно высокую скорость, был способен достигать больших высот и мог брать на борт значительную бомбовую нагрузку - казалось, что МиГ-25 будет эффективно выполнять свою роль на центральном фронте, а также защищать советское воздушное пространство от американского проникновения. Наряду с уроками, извлеченными в отношении использования во Вьетнаме истребителей третьего поколения, МиГ-25 помог подстегнуть процесс инноваций в Америке и способствовал созданию истребителя F-15 Eagle.

Однако МиГ-25 не оправдал связывавшихся с ним надежд. Недостатки в конструкции, проблемы производства, а также исчезновение ключевого аспекта из числа предполагавшихся задач - все это означало, что он не смог серьезно конкурировать по качеству с лучшими истребителями своего времени, а по затратам с самолетом МиГ-21. Несмотря на свои поразительные возможности, МиГ-25 уже почти не присутствует в мировом арсенале военно-воздушных сил.

Зарождение МиГ-25[/b]

МиГ-25 должен было стать ответом Советского Союза на необходимость защищать свое воздушное пространство от способных достигать больших высот американских бомбардировщиков. Наиболее известным среди них был B-58 Hustler. Этот бомбардировщик, скорость которого достигала Мах 2, был принят на вооружение в 1960 году, однако на горизонте уже маячил B-70 Valkyrie, футуристический бомбардировщик, способный проникать в советское воздушное пространство со скоростью Мах 3. МиГ-25 имел на вооружении ракеты дальнего радиуса действия. Кроме того, у него был большой радар и мощные двигатели, и это означало, что, по замыслу советских конструкторов, он должен был перехватывать и уничтожать эти скоростные бомбардировщики.

Истребители МиГ-25 стали поступать на вооружение в 1970 году (в этом же году было прекращено использование бомбардировщиков B-58, а B-70 были сняты с вооружения на восемь лет раньше), а последний созданный экземпляр покинул сборочный цех в 1984 году. В общей сложности Советский Союз произвел 1186 истребителей МиГ-25, и большая их часть использовалась в СССР. Советский Союз не передавал лицензии на их производство в другие страны, а китайцев он не особенно беспокоил, и поэтому они не предприняли никаких особых усилий для его копирования.

Конечно, советские зенитные управляемые ракеты, в конечном итоге, заставили американские бомбардировщики уйти с больших высот и летать на малой высоте. Кроме того, была проведена модернизация бомбардировщиков B-52 Stratofortress, и изменилась сама система противовоздушной обороны. У МиГ-25 не было радара для обнаружения и поражения целей в нижней полусфере (у Советов подобные возможности появятся только в 1980-х годах), и поэтому необходимо было пытаться использовать его возможности как перехватчика в условиях применения новой тактики. На самом деле, истребители МиГ-25 использовались преимущественно для преследования разведывательных самолетов, в том числе SR-71.

Возможности

Возможности МиГ-25 просто поражали и продолжают поражать. Его скорость в маршевом режиме достигает Мах 2,83, но он способен превысить Мах 3, если никого не беспокоит возможность разрушения двигателей. Когда он использовался в роли перехватчика и самолета для завоевания превосходства в воздухе, его вооружение составляли ракеты воздух-воздух Р-40, радиус действия которых составлял 80 километров. Он мог достигать высоты 20 тысяч метров. Самолеты МиГ-25, предназначенные для ведения разведки, имели на борту современное электронное и фотографическое оборудование, а их потолок был еще выше. Небольшое количество истребителей МиГ-25 было подготовлено для нанесения бомбовых ударов во время полета на большой скорости.

Такого рода показатели вызывали страх у западных аналитиков, у которые было мало информации о том, как поведет себя МиГ-25 в боевых условиях. Появление МиГ-25 (а также установленные им многочисленные рекорды по скорости и высоте) способствовали принятию решения относительно разработки в Соединенных Штатах тактического истребителя, что, в конечном итоге, привело к созданию F-15 Eagle. После того как советский пилот-дезертир в 1976 году посадил в Японии новый МиГ-25, американские инженеры получили более полное представление о характеристиках этого истребителя.

Они обнаружили, что у МиГ-25 имелись проблемы. Ограничения, существовавшие в советской производственной сфере, стали причиной того, что он оказался тяжелее своих западных конкурентов. Он плохо маневрировал на больших скоростях, а также плохо управлялся на малых высотах. Его радар имел ограниченные возможности в условиях обычного воздушного боя в сравнении с истребителями противника, а проблемы с управлением на малых высотах означали, что он никогда не будет показывать хорошие результаты при проведении такого рода операций. Перечисленные недостатки были бы простительными, если бы МиГ-25 хоть раз выполнил роль перехватчика на больших высотах, однако использовался он преимущественно для совершенно иных целей.

В боевых условиях МиГ-25 имел ограниченный успех. В 1971 году один МиГ-25, взлетевший с аэродрома базирования в Египте, включил форсаж и смог уйти от нескольких израильских истребителей на скорости свыше Мах 3, хотя в результате его двигатели полностью вышли из строя. В ходе военных действий в Ливане израильские истребители сбили несколько сирийских МиГ-25. Во время сирийской гражданской войны находившиеся в отчаянном состоянии сирийские ВВС вынуждены были использовать МиГ-25 для поддержки наземных войск, а один раз ракеты воздух-воздух были применены для поражения наземных целей.

Ирак активно использовал истребители МиГ-25 во время ирано-иракской войны, а его военные утверждают, что они сбили неопределенное количество иранских самолетов при столь же неопределенных собственных потерях. По имеющимся данным, самолеты МиГ-25 сильно пострадали от иранских F-14, однако отыгрывались на менее современных самолетах. Иракцы говорят, что на счет истребителей МиГ-25 нужно записать последние два американских самолета, потерянных в воздушном бою. В самом начале войны в Персидском заливе один Миг-25 сбил истребитель F/A-18, за штурвалом которого находился Скотт Спейкер (Scott Speicher) (несколько самолетов МиГ-25 были сбиты американскими истребителями).

В 2002 году ВВС США устроили ловушку для одного МиГ-25, пилот которого использовал огромную скорость этого перехватчика для уничтожения американских беспилотников в северной бесполетной зоне. Инженеры временно оснастили беспилотник Predator ракетой воздух-воздух для того, чтобы сначала заманить, а затем уничтожить этот МиГ-25. Разработанный план реализовать не удалось, и МиГ-25 уничтожил этот беспилотник ракетой воздух-воздух.

На заслуженный отдых

В отличие от своего старшего двоюродного брата истребителя МиГ-21, на вооружении продолжает оставаться очень незначительное количество самолетов МиГ-25. Большая их часть находится в составе ВВС Алжира и ВВС Сирийской Арабской Республики, хотя, как говорят, истребители МиГ-25 возвращаются на службу в Ливии. Почти все самолеты МиГ-25 были сняты с вооружения после развала Советского Союза, и лишь небольшое их количество некоторое время использовалось в государстве, которое пришло ему на смену. Иракские истребители МиГ-25, в основном, были уничтожены во время войны в (Персидском) заливе, а оставшиеся - в ходе операции "Буря в пустыне".

В СССР на основе МиГ-25 был создан истребитель МиГ-31 Foxhound (Лисья гончая), который уже не имел многих недостатков своего предшественника, но сохранил достоинства оригинала. МиГ-31 оснащен радаром обнаружения и поражения целей в нижней полусфере, что позволяет ему в боевых условиях обнаруживать и уничтожать летящие на малой высоте бомбардировщики и крылатые ракеты.

Истребитель МиГ-25 был создан для борьбы против никогда не существовавшего бомбардировщика, однако внушавшийся им страх помог ускорить разработку одного из самых замечательных истребителей в мире. МиГ-25 стал основой для истребителя МиГ-31, который до сих пор находится в составе российских военно-воздушных сил и который будет продолжать летать в обозримом будущем. Однако небольшое количество еще действующих истребителей МиГ-25 используется в обстоятельствах, которые не могли себе представить его конструкторы, и обычно это происходит с очень ограниченной эффективностью. МиГ-25 был создан для выполнения специфических задач, и поэтому ему никогда не хватало гибкости для того, чтобы приспособиться к изменившемуся стратегическому контексту.

Роберт Фарли (Robert Farley)