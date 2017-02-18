Космический грузовик "Прогресс МС-05" отправили на сборку с ракетой



ТГК «Прогресс МС-04»

Источник: ultrafreedom.ru ТГК «Прогресс МС-04»Источник: ultrafreedom.ru

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Космический грузовой корабль "Прогресс МС-05" был отправлен на общую сборку с ракетой-носителем "Союз-У", сообщается на официальной странице Роскосмоса в Facebook.

Ожидается, что корабль будет запущен на ракете-носителе "Союз-У" в 08.58 мск 22 февраля с космодрома Байконур. Стыковка с МКС намечена на 11.34 мск 24 февраля.

Как ранее сообщали в Роскосмосе, планируемый старт станет последним запуском "Союз-У" в истории. Ракета, эксплуатируемая с 1973 года, стала самой массовой в отечественной истории освоения космического пространства. Всего с ее помощью было совершено 788 пусков, из которых 22 оказались аварийными.

Неудачным оказался и последний запуск связки "Союз-У"-"Прогресс МС-04". Космический грузовик потерпел аварию вечером 1 декабря 2016 года над безлюдной гористой местностью в Туве. Как сообщал "Роскосмос", наиболее вероятная причина аварии, установленная госкомиссией - вскрытие бака третьей ступени "Союз-У" из-за попадания посторонних частиц в насос окислителя. После произошедшего госкорпорация решила отправить все блоки третьей ступени ракет-носителей "Союз" на завод-изготовитель для дополнительных проверок. Двигатель третьей ступени последней ракеты "Союз-У" был заменен.