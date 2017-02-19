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СМИ: Иран хочет создать стратегический союз с РФ на Ближнем востоке

20.02.2017 ИТАР-ТАСС 305 0
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Флаги Ирана и России
Флаги Ирана и России
Источник: www.iranreview.org

Спикер иранского парламента Али Лариджани также опроверг слухи о разногласиях между странами

БЕЙРУТ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Спикер иранского меджлиса (однопалатного парламента) Али Лариджани опроверг слухи о якобы имеющихся разногласиях между Тегераном и Москвой в подходах к сирийскому урегулированию.

"Между нами нет противоречий ни тактического, ни стратегического характера. У нас общие оценки относительно ситуации в Сирии и ее будущего", - заявил он в интервью телеканалу Al Mayadeen. По словам Лариджани, между Ираном и Россией "достигнуто политическое согласие по Сирии". Кроме того, оба государства тесно взаимодействуют в борьбе с террористическими группировками в Сирии.

Оценивая состояние российско-иранских отношений, спикер меджлиса подчеркнул, что "Иран и Россия двигаются к стратегическому союзу в регионе".

О переговорах в Астане 

Лариджани также заявил, что переговоры в Астане преследуют цель приблизить процесс политического урегулирования в Сирии. 

По его словам, инициатива по проведению международной встречи в столице Казахстана (23-24 января) была выдвинута после того, как на переговорах в Женеве не удалось достичь ощутимого результата.

"Мы считаем, что военное присутствие РФ в Сирии носит позитивный характер. И сейчас в Астане Иран и Россия преследуют общую цель ускорить политическое решение кризиса и способствуют сближению позиций сторон. Благодаря сделанным там шагам, уже удалось добиться конкретных результатов", - отметил спикер.

Как подчеркнул Лариджани, "предстоящий период в Сирии потребует очень точных совместных действий". "Мы будем продолжать процесс, начатый в Астане с Россией и Турцией, и будем приветствовать присоединение к нему других стран, которые могут реально содействовать политическому урегулированию", - сказал он.

19.02.2017
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принадлежат ИТАР-ТАСС
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Иран
Казахстан
Россия
Сирия
Турция

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