СМИ: Иран хочет создать стратегический союз с РФ на Ближнем востоке
|
|
Флаги Ирана и России
Источник: www.iranreview.org
Спикер иранского парламента Али Лариджани также опроверг слухи о разногласиях между странами
БЕЙРУТ, 19 февраля. /Корр. ТАСС Дмитрий Зеленин/. Спикер иранского меджлиса (однопалатного парламента) Али Лариджани опроверг слухи о якобы имеющихся разногласиях между Тегераном и Москвой в подходах к сирийскому урегулированию.
"Между нами нет противоречий ни тактического, ни стратегического характера. У нас общие оценки относительно ситуации в Сирии и ее будущего", - заявил он в интервью телеканалу Al Mayadeen. По словам Лариджани, между Ираном и Россией "достигнуто политическое согласие по Сирии". Кроме того, оба государства тесно взаимодействуют в борьбе с террористическими группировками в Сирии.
Оценивая состояние российско-иранских отношений, спикер меджлиса подчеркнул, что "Иран и Россия двигаются к стратегическому союзу в регионе".
О переговорах в Астане
Лариджани также заявил, что переговоры в Астане преследуют цель приблизить процесс политического урегулирования в Сирии.
По его словам, инициатива по проведению международной встречи в столице Казахстана (23-24 января) была выдвинута после того, как на переговорах в Женеве не удалось достичь ощутимого результата.
"Мы считаем, что военное присутствие РФ в Сирии носит позитивный характер. И сейчас в Астане Иран и Россия преследуют общую цель ускорить политическое решение кризиса и способствуют сближению позиций сторон. Благодаря сделанным там шагам, уже удалось добиться конкретных результатов", - отметил спикер.
Как подчеркнул Лариджани, "предстоящий период в Сирии потребует очень точных совместных действий". "Мы будем продолжать процесс, начатый в Астане с Россией и Турцией, и будем приветствовать присоединение к нему других стран, которые могут реально содействовать политическому урегулированию", - сказал он.
19.02.2017
Права на данный материал
принадлежат ИТАР-ТАСС
Материал размещен правообладателем
в открытом доступе
- В новости упоминаются