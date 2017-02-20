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В программу кораблестроения ВМФ включили строительство парусного корабля

20.02.2017 РИА Новости 376 1
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ВМС РФ
ВМС РФ
Источник: ИТАР-ТАСС / Алексей Павлишак

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Строительство парусного корабля для ВМФ России предусмотрено кораблестроительной программой до 2050 года, сообщил в субботу заместитель начальника Военного учебно-научного центра (ВУНЦ) ВМФ России "Военно-морская академия имени адмирала флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова" контр-адмирал Александр Карпов.

Санкт-Петербургская Военно-морская академия 10 февраля отметила 190-летие своего основания и академического военно-морского образования в России. В этот день в 1827 году российский император Николай I утвердил представленные адмиралом Иваном Крузенштерном списки учителей и учебную программу офицерского класса при Морском кадетском корпусе в Петербурге.

"Своего учебного парусного корабля в составе ВМФ нет. Но покупать мы вряд ли будем уже устаревшие образцы. В планах программы кораблестроения предусмотрено строительство такого корабля - программы до 2050 года, утвержденной президентом РФ", - сказал Карпов в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Он отметил, что в ВМФ России есть современные учебные корабли, которые могут себе позволить немногие государства.

18.02.2017
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Страны
Россия

  • Комментарии
Комментариев 1, отображено с 1 по 1
RU
snc
447
№1
20.02.2017 13:16
ОМГ, "до 2050 года" Вы ещё озвучте состав экипажа для первой высадки на Марс, может кто-то из них уже родился ))
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