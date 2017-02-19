Россия планирует поставить Таиланду четыре вертолета Ми-17В5 в 2017 году



Десантно-транспортный вертолет Ми-17В5

Источник: http://www.russianhelicopters.aero/ Десантно-транспортный вертолет Ми-17В5Источник: http://www.russianhelicopters.aero/

АБУ-ДАБИ, 19 фев - РИА Новости. Россия планирует поставить Таиланду четыре военно-транспортных вертолёта Ми-17В5, заявил РИА Новости в воскресенье в ходе выставки вооружений IDEX-2017 заместитель гендиректора "Ростеха" Виктор Кладов.

Таиланд планирует использовать вертолеты при устранении последствий стихийных бедствий и для развертывания войск. По мнению таиландского военного ведомства, вертолет имеет очень хорошие характеристики, кроме того, он относительно дешевый и прост в техническом обслуживании.

"Таиландская сторона чрезвычайно довольна эксплуатацией Ми-17В5, и у нас есть дополнительные заявки на эти машины, они реализуются по мере наличия бюджетного финансирования, Бангкок их дозакупает. Насколько я знаю, речь идёт о четырех машинах (в 2017 году - ред)", - сказал он.