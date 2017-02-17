Продемонстрирован турецкий легкий боевой самолет Hurkus-C



Первый опытный образец турецкого турбовинтового легкого боевого самолета TAI Hurkus-С, переоборудованный из первого прототипа учебно-тренировочного самолета Hurkus-A (регистрация TC-VCH)

Источник: МО Турции Первый опытный образец турецкого турбовинтового легкого боевого самолета TAI Hurkus-С, переоборудованный из первого прототипа учебно-тренировочного самолета Hurkus-A (регистрация TC-VCH)Источник: МО Турции

Турецкие СМИ распространили опубликованные министерством обороны Турции фотографии опытного образца турбовинтового легкого боевого самолета Hurkus-С, являющегося учебно-боевой (боевой) модификацией созданного турецким государственным авиастроительным объединением Turkish Aerospace Industries (TAI) учебно-тренировочного самолета Hurkus-А. Опытный образец Hurkus-С переоборудован TAI из первого из двух прототипов Hurkus-A (регистрация TC-VCH), совершившего первый полет 29 августа 2013 года. Летные испытания машины уже в качестве опытного образца Hurkus-С начнутся в ближайшее время. Министерство обороны Турции сообщило, что намерено начать закупки Нurkus-C с 2018 года.

Двухместный самолет Hurkus-С сохранил используемые на базовом варианте машины турбовинтовой двигатель Pratt & Whitney Canada PT6A-68T взлетной мощностью 1600 л.с. с пятилопастным воздушным винтом Hartzell HC-B5MA-3, но оснащен шестью внешними узлами подвески, на которых может нести до 1500 кг вооружения. Самолет оснащен подфюзеляжной круглосуточной оптико-электронной станцией Aselsan ASEFLIR-300, обеспечивающей в том числе применение управляемого оружия с лазерной полуактивной системой наведения, и получит модифицированный комплекс авионики, включая аппаратуру передачи данных. Планируется установка бортового комплекса обороны, кабина пилотов защищена элементами бронирования.

В состав вооружения Hurkus-С, помимо обычных бомб, неуправляемых ракет и подвесных контейнеров с 12.7-мм пулеметами и 20-мм пушками, должны войти управляемые авиационные бомбы GBU-12 и новые турецкие управляемые бомбы Tubitak SAGE KGK 82 и HGK 3, а также 70-мм корректируемые ракеты Roketsan Cirit и противотанковые управляемые ракеты Roketsan UMTAS. На распространенных фотографиях первый образец Hurkus-C изображен с подвешенными двумя четырехзарядными пусковыми установками 70-мм корректируемых ракет Cirit и двумя двухзарядными пусковыми установками ПТУР UMTAS.

Турецкий турбовинтовой учебно-тренировочный самолет Hurkus-A был создан TAI по соглашениям, заключенным в 2005 и 2006 годах с Управлением оборонной промышленности (SSM) министерства обороны Турции, став первым самолетом турецкой разработки более чем за 50 лет. Строительство самолетов осуществляется на головном предприятии TAI в Анкаре, к настоящему времени построены два прототипа Hurkus-A с регистрацией TC-VCH (первый полет 29 августа 2013 года) и TC-VСI (первый полет 10 сентября 2014 года), переданные SSM. В июле 2016 года самолет получил турецкий и одновременно валидированный европейский (EASA) сертификаты типа в качестве самолета общего назначения и пилотажного.

В декабре 2013 года министерство обороны Турции выдало TAI контракт на 15 серийных самолетов в военной модификации Hurkus-В для использования в качестве самолета основного этапа подготовки. Первый полет серийного Hurkus-B ожидается в декабре 2017 года с поставкой всех 15 машин ВВС Турции в 2018-2019 годах. В дальнейшем планируется закупка еще минимум 40 самолетов. Кроме того, теперь министерство обороны Турции заявило и о планах закупки с 2018 года легкого боевого варианта Hurkus-C. Сообщалось, что TAI также ведет работы над усовершенствованным штурмовым вариантом Hurkus-D, а также над создланием на основе планера самолета патрульного и беспилотного вариантов.

Самолет Hurkus получил название в честь турецкого летчика и первого турецкого авиаконструктора Веджихи Хуркуша (Vecihi Hürkuş, 1895 - 1969). В турецкой традиции Хуркуш считается первым турецким летчиком, сбившим самолет противника - русский аэроплан на Кавказском фронте осенью 1917 года. Русскими источниками это не подтверждается. В то же время сам Хуркуш во время вылета на двухместном самолете Albatros C.III из состава 7-й турецкой авиационной роты 25 сентября (8 октября) 1917 года на бомбардировку русского Эрдзижанского аэродрома был сбит в воздушном бою командиром русского 2-го Кавказского корпусного авиаотряда штабс-капитаном М.Л. Мачавариани, и вместе со своим летнабом попал в русский плен.

Первый опытный образец турецкого турбовинтового легкого боевого самолета TAI Hurkus-С, переоборудованный из первого прототипа учебно-тренировочного самолета Hurkus-A (регистрация TC-VCH) Источник: МО Турции